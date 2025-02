Não passou no CNU? Recalcule a rota e veja novas oportunidades de concursos em 2025

O resultado do Concurso Nacional Unificado foi divulgado nesta terça-feira, 4. O candidato que não encontrou o seu nome na lista de aprovados terá a oportunidade de explorar diversos concursos em 2025. Além da segunda edição do CNU, que ainda está sendo planejada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), e que deve acontecer em agosto deste ano, segundo a ministra Esther Dweck, os concursando contam com diversas chances de conquistar a tão sonhada vaga no serviço público.

“Temos 114 mil vagas previstas para este ano. São várias oportunidades: PF administrativo, PF para agente escrivão, papiloscopista, perito, delegado, MPU, IBAMA, INSS, Banco do Brasil. Oportunidade não vai faltar”, afirma Marcos Henrique Fonseca, professor do Gran Concursos.

Apesar da frustração inicial, o professor Fonseca diz que não é momento de desanimar. “O Bolt, que é o homem mais veloz do mundo, diz uma frase interessante: ‘Treinei durante 4 anos para correr 9 segundos e tem gente que desiste após 3 meses’. É importante que o candidato entenda que ele vai passar por dificuldades durante a jornada de aprovação e que faça um diagnóstico daquilo que precisa melhorar, quais disciplinas precisa estudar mais. Assim, ele vai preencher essas lacunas.”

O concursando, segundo Fonseca, pode aproveitar as disciplinas que foram estudadas para o CNU em outros concursos da mesma área relacionada ao bloco escolhido anteriormente.

“É hora de aproveitar as disciplinas que o candidato já estudou para os próximos concursos. Quais concursos? Aqueles da mesma área. Eu sempre falo para os meus alunos: antes de tudo, escolha a área que você deseja e, depois, o órgão. Por exemplo, primeiro a pessoa escolhe entre as áreas administrativa, policial, bancária e legislativa. Depois, pensa nos concursos disponíveis dentro daquela área porque vai existir uma gama de disciplinas comuns entre eles”, afirma o professor.

Veja os principais concursos do ano de acordo com o seu bloco no CNU:

BLOCO 1

Ministério Público da União (MPU)

Inscrições até 27/02/2025

172 vagas

Remuneração: R$ 8.529,65 (Técnico) ou R$ 13.994,78 (Analista) + benefícios

Receita Federal Administrativo

Edital solicitado

171 vagas

Remuneração: até R$4.000,00

Superior Tribunal Militar

Banca definida

Remuneração: até R$21.000,00

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Comissão formada

121 vagas

Remuneração: até R$5.800,00

Secretaria da Fazenda da Bahia (Sefaz BA)

Edital previsto

225 vagas

Remuneração: até R$15.000,00

Prefeitura do Rio de Janeiro

Banca definida

Vagas e remuneração: a definir

Controladoria Geral do Estado do Alagoas (CGE AL)

Comissão formada

40 vagas

Remuneração: até R$10.000,00

Instituto Nacional do Câncer (INCA)

Edital autorizado

84 vagas

Remuneração: até R$5.000,00

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT RJ)

Banca definida

Vagas: a definir

Remuneração: até R$16.000,00

BLOCO 2

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Comissão formada

121 vagas

Remuneração: até R$5.000,00

Secretaria de Fazenda da Bahia (Sefaz BA)

Edital previsto

225 vagas

Remuneração: até R$15.000,00

Controladoria Geral do Estado de Alagoas (CGE AL)

Comissão formada

40 vagas

Remuneração: até R$10 mil

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ)

Banca definida

Vagas: a definir

Remuneração: R$9 mil

Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ PB)

Comissão formada

Vagas: a definir

Remuneração: até R$8 mil

BLOCO 3

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA)

Inscrições até 18/02

460 vagas

Remuneração: até R$9 mil

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal (Ibram DF)

Banca em definição

219 vagas

Remuneração: até R$12 mil

BLOCO 4

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Comissão formada

121 vagas

Remuneração: até R$ 5 mil

Instituto Nacional de Câncer (INCA)

Concurso autorizado

84 vagas

Remuneração: até R$5 mil

Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (SEFAZ RJ)

Inscrições de 7 a 28 de fevereiro

240 vagas

Remuneração: até R$27 mil

Secretaria de Estado de Fazenda do Paraná (SEFAZ PR)

Inscrições: 17 de fevereiro a 20 de março

50 vagas

Remuneração: até R$37 mil

Secretaria de Estado de Fazenda do Piauí (SEFAZ PI)

Comissão formada

80 vagas

Remuneração: até R$35 mil

BLOCO 5

Fundação Hemocentro de Brasília (FHB)

Comissão formada

121 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Instituto Nacional do Câncer (INCA)

Edital autorizado

84 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES DF)

Edital autorizado

197 vagas

Remuneração: Até R$ 7 mil

Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE MG)

Banca em definição

795 vagas

Remuneração: Até R$ 5,8 mil

Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES SC)

Edital autorizado

385 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Polícia Federal (PF) - Área Administrativa

Edital autorizado

192 vagas

Remuneração: Até R$ 9 mil

Secretaria de Saúde de Minas Gerais (SES MG)

Edital autorizado

380 vagas

Remuneração: até R$5 mil

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT RJ)

Banca definida

Vagas: a definir

Remuneração: até R$16 mil

Tribunal de Justiça da Paraíba (TJ PB)

Comissão formada

Vagas: a definir

Remuneração: até R$8 mil

BLOCO 6

Banco Central do Brasil (Bacen)

Edital solicitado

410 VAGAS

Remuneração: R$ 20 mil

Comissão de Valores Mobiliários (CVM)

Edital solicitado

30 vagas

Remuneração: R$ 20 mil

Polícia Federal (PF) - Área Administrativa

Edital autorizado

192 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

BLOCO 7

Controladoria Geral do Estado de Alagoas (CGE AL)

Comissão formada

40 vagas

Remuneração: Até R$ 10 mil

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama)

Edital publicado

460 vagas

Remuneração: Até R$ 8 mil

Polícia Federal (PF) - Área Administrativa

Edital autorizado

192 vagas

Remuneração: Até R$ 9 mil

Tribunal de Justiça do Pará (TJ PA)

Comissão formada

Vagas: a definir

Remuneração: Até R$ 12 mil

Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo (TRT SP)

Banca em definição

Vagas: a definir

Remuneração: Até R$ 13 mil

Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ RS)

Comissão formada

10 vagas

Remuneração: Até R$ 10 mil

Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT RJ)

Banca definida

Vagas: a definir

Remuneração: Até R$ 16 mil

Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ)

Banca definida

Vagas: a definir

Remuneração: R$ 9 mil

Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)

Comissão formada

Vagas: a definir

Remuneração: Até R$ 20 mil

BLOCO 8

Secretaria de Educação de Minas Gerais (SEE MG)

Banca em definição

795 vagas

Remuneração: Até R$ 5,8 mil

Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBM RJ)

Banca definida

144 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Polícia Rodoviária Federal (PRF) - Área Administrativa

Edital solicitado

235 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Polícia Federal (PF) - Área Administrativa

Edital autorizado

192 vagas

Remuneração: Até R$ 5 mil

Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (TCE MS)

Comissão formada

Vagas: a definir

Remuneração: Até R$ 11 mil

Tribunal de Justiça do Paraná (TJ PR)

Banca em definição

60 vagas

Remuneração: R$ 6,5 mil

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJ MG)