Samsung nomeia primeira mulher CEO fora da família fundadora

A Samsung atingiu um marco histórico ao nomear Kim Kyung-Ah como a nova CEO e presidente da Samsung Bioepis, tornando-se a primeira mulher fora da família fundadora a liderar uma das empresas do conglomerado em seus 86 anos de história. Essa decisão, anunciada como parte de uma reestruturação gerencial, destaca os esforços da empresa em promover diversidade em um país conhecido por seus desafios em igualdade de gênero no ambiente corporativo. As informações são da Bloomberg.

Kim Kyung-Ah, de 56 anos, tem doutorado em neurotoxicologia pela Universidade Johns Hopkins e mais de duas décadas de experiência no desenvolvimento de biológicos. Antes de ingressar na Samsung Bioepis em 2015, onde trabalhou no avanço de terapias baseadas em anticorpos voltadas para oncologia, Kim foi cientista principal e vice-presidente no Instituto Avançado de Tecnologia da Samsung, braço de pesquisa e desenvolvimento do grupo.

Um marco para a igualdade de gênero na Coreia do Sul

A nomeação de Kim ocorre em um contexto desafiador para mulheres executivas no país. Apesar de avanços graduais, como a lei de 2020 que proíbe conselhos de empresas listadas de serem exclusivamente masculinos ou femininos, apenas 10% dos cargos em conselhos das 269 maiores empresas listadas são ocupados por mulheres, segundo o CEOScore.

Esses números contrastam com a educação igualitária entre homens e mulheres na Coreia do Sul e refletem um panorama mais amplo de desigualdade de gênero, com o país apresentando a maior diferença salarial entre homens e mulheres entre os países desenvolvidos, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

A promoção de Kim destaca os esforços da Samsung para mudar esse cenário. Antes dela, apenas Lee Boo-jin, neta do fundador do conglomerado e CEO do Hotel Shilla, havia assumido um cargo de liderança em uma afiliada da empresa.

Um legado de inovação e diversidade

Fundada em 1938 por Lee Byung-chull, a Samsung começou como uma pequena loja vendendo alimentos secos e evoluiu para um dos maiores conglomerados do mundo, abrangendo desde eletrônicos até biotecnologia. A Samsung Bioepis, subsidiária de biotecnologia, desempenha um papel crucial no desenvolvimento de produtos farmacêuticos inovadores.

A escolha de Kim Kyung-Ah para liderar a Samsung Bioepis simboliza uma nova era de liderança diversificada, oferecendo inspiração para futuras gerações de mulheres executivas na Coreia do Sul.