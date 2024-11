Como proteger o celular contra vírus?

Com o uso crescente de smartphones para acessar dados pessoais e realizar transações financeiras, garantir que o aparelho esteja livre de vírus se tornou uma prioridade. A contaminação por malwares pode comprometer a segurança do dispositivo e causar prejuízos significativos, como o roubo de informações pessoais, lentidão no sistema e até mesmo o controle remoto do aparelho por hackers.

Proteger o celular contra vírus é possível com cuidados simples. Confira as recomendações essenciais para se proteger e saiba como agir caso seu smartphone já tenha sido infectado, de acordo com as boas práticas da McAffee e Avast:

Quais são os tipos de vírus mais comuns?

Os vírus de celular, ou malwares, são softwares maliciosos projetados para invadir e prejudicar o funcionamento dos smartphones. Entre os mais conhecidos, estão Spyware, Adware, Trojan e Phishing. O Spyware, por exemplo, monitora atividades no dispositivo para coletar dados pessoais e transmiti-los a criminosos.

Já o Adware é responsável por exibir anúncios indesejados, o que compromete a experiência do usuário e pode até causar o roubo de dados.

Outro vírus perigoso é o Trojan, que se disfarça como um aplicativo legítimo e, uma vez instalado, permite que hackers tomem o controle do dispositivo. O Phishing, por sua vez, tenta enganar o usuário com e-mails falsos ou links de sites fraudulentos para roubar informações confidenciais, como senhas de contas bancárias ou dados de cartões de crédito.

Como evitar pegar vírus no celular

A melhor forma de proteger seu celular contra vírus é adotar hábitos preventivos. Aqui estão algumas ações essenciais:

Instalar um antivírus confiável : utilize aplicativos de segurança que realizem varreduras regulares no seu celular. No Android, por exemplo, é possível contar com opções como Avast ou McAfee. Já no iPhone, a Apple oferece uma camada extra de segurança, mas manter o dispositivo atualizado também é crucial.

: utilize aplicativos de segurança que realizem varreduras regulares no seu celular. No Android, por exemplo, é possível contar com opções como Avast ou McAfee. Já no iPhone, a Apple oferece uma camada extra de segurança, mas manter o dispositivo atualizado também é crucial. Evitar downloads de fontes desconhecidas : baixar aplicativos apenas de lojas oficiais, como a Google Play Store ou App Store, reduz as chances de instalar software malicioso. Fique atento também a permissões excessivas solicitadas por aplicativos.

: baixar aplicativos apenas de lojas oficiais, como a Google Play Store ou App Store, reduz as chances de instalar software malicioso. Fique atento também a permissões excessivas solicitadas por aplicativos. Cuidado com links suspeitos : evite clicar em links recebidos por SMS, e-mails ou em sites não confiáveis. O Phishing é um dos métodos mais comuns para espalhar vírus e roubar dados.

: evite clicar em links recebidos por SMS, e-mails ou em sites não confiáveis. O Phishing é um dos métodos mais comuns para espalhar vírus e roubar dados. Manter o sistema operacional atualizado: as atualizações periódicas corrigem falhas de segurança que podem ser exploradas por vírus. Certifique-se de que seu celular está sempre com a versão mais recente do sistema operacional.

Como saber se o celular está infectado?

Embora os smartphones modernos possuam recursos avançados de segurança, é importante estar atento a sinais de que o celular pode estar infectado. Entre os sintomas mais comuns de um aparelho contaminado estão:

Lentidão e travamentos frequentes : O desempenho do dispositivo pode cair consideravelmente quando há malwares rodando em segundo plano.

: O desempenho do dispositivo pode cair consideravelmente quando há malwares rodando em segundo plano. Consumo excessivo de bateria : vírus, como o Spyware, consomem muita energia enquanto realizam suas atividades sem o conhecimento do usuário.

: vírus, como o Spyware, consomem muita energia enquanto realizam suas atividades sem o conhecimento do usuário. Exibição de anúncios indesejados : se o seu celular estiver mostrando pop-ups ou banners de publicidade sem que você tenha solicitado, isso pode ser sinal de um Adware.

: se o seu celular estiver mostrando pop-ups ou banners de publicidade sem que você tenha solicitado, isso pode ser sinal de um Adware. Alterações no comportamento do celular: mudanças inesperadas nas configurações, como a ativação ou desativação de Wi-Fi, também são indícios de infecção.

Como remover vírus no celular?

Se o seu celular já foi infectado, é importante agir rapidamente para evitar danos maiores. Veja as opções para remover vírus:

Para iPhone (iOS)

Embora o iPhone tenha uma arquitetura mais fechada e segura, ataques de Phishing ainda são possíveis. Para remover vírus do seu dispositivo, siga estas etapas:

Reinicie o dispositivo : desligue e ligue o celular novamente para tentar eliminar processos suspeitos.

: desligue e ligue o celular novamente para tentar eliminar processos suspeitos. Atualize o iOS : a Apple frequentemente lança atualizações de segurança que podem corrigir falhas.

: a Apple frequentemente lança atualizações de segurança que podem corrigir falhas. Limpe o histórico e dados de navegação : no Safari, acesse as configurações para limpar o histórico e os dados do navegador.

: no Safari, acesse as configurações para limpar o histórico e os dados do navegador. Desinstale aplicativos suspeitos: verifique se há aplicativos desconhecidos ou não desejados e remova-os.

Para Android

O sistema Android, por ser mais aberto, é mais suscetível a malwares, especialmente de fontes externas. Para remover vírus, siga estas dicas:

Instale um antivírus : ferramentas como Avast ou McAfee podem realizar varreduras para detectar e remover vírus.

: ferramentas como Avast ou McAfee podem realizar varreduras para detectar e remover vírus. Modo de segurança : reinicie o celular no modo de segurança para desativar aplicativos de terceiros e, em seguida, remova os apps suspeitos.

: reinicie o celular no modo de segurança para desativar aplicativos de terceiros e, em seguida, remova os apps suspeitos. Desinstalar apps maliciosos: acesse as configurações e desinstale qualquer aplicativo que pareça estranho ou suspeito.

Cuidados contínuos para manter o celular seguro

Prevenir a infecção por vírus é mais eficaz do que tentar corrigir os problemas depois. Além das ações mencionadas, mantenha o Play Protect ativado no Android e verifique periodicamente as permissões dos aplicativos. Sempre desconfie de solicitações incomuns e evite aceitar solicitações de amizade ou mensagens de desconhecidos nas redes sociais.

Em resumo, para proteger seu celular contra vírus, é essencial estar atento às práticas de segurança diárias e utilizar as ferramentas corretas. Com essas precauções, você mantém seu dispositivo seguro e livre de malwares, preservando suas informações pessoais e sua experiência de uso.

