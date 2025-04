‘Empresas Fronteira’: o novo modelo de trabalho impulsionado por IA que vai mudar sua carreira

O ano de 2025 pode ser lembrado como um divisor de águas no mundo do trabalho. Segundo o novo relatório anual Work Trend Index, da Microsoft, o avanço da inteligência artificial está dando origem a um novo tipo de organização: as “Frontier Firms” — empresas estruturadas com inteligência artificial sob demanda, times compostos por humanos e agentes digitais, e um novo papel para cada trabalhador: o de “agent boss”, ou chefe de agentes.

"Uma empresa 'fronteira' é aquela que está na vanguarda da integração entre inteligência humana e artificial. Ela não está apenas usando tecnologia. Está redesenhando sua estrutura, fluxos e cultura para operar com times mistos, compostos por pessoas e agentes de IA", afirma Milena Brentan, psicóloga e consultora para Alta Liderança.

A pesquisa, desenvolvida em parceria com o LinkedIn e especialistas globais em economia, tecnologia e comportamento organizacional, traz dados de mais de 30 países e aponta: 82% dos líderes consideram 2025 um ano decisivo para repensar a estratégia de negócios. Com o aumento da pressão por produtividade e a limitação da capacidade humana, a IA surge como um recurso escalável e acessível que pode preencher essa lacuna.

IA sob demanda: uma nova força de trabalho

De acordo com o levantamento, a IA deixou de ser um recurso limitado a equipes de tecnologia e passou a ser tratada como um bem durável: acessível, escalável e disponível sob demanda. Enquanto 53% dos líderes afirmam que precisam aumentar a produtividade, 80% da força de trabalho global diz não ter tempo ou energia suficiente para realizar todas as suas tarefas — e são interrompidos a cada 2 minutos, em média.

A resposta para esse desequilíbrio? O uso crescente da força de trabalho digital. Mais de 80% dos líderes afirmam que pretendem expandir seus times com trabalho digital nos próximos 12 a 18 meses.

Do organograma ao “work chart”

Com a IA assumindo tarefas, surgem os times híbridos: parcerias entre humanos e agentes digitais. Essas duplas ou equipes vão reformular os organogramas tradicionais, substituindo estruturas fixas por modelos mais flexíveis e orientados a resultados.

A nova métrica essencial passa a ser a relação humano-agente. Empresas precisarão entender: quantos agentes são ideais por função? Quando o toque humano é indispensável — como em decisões financeiras ou atendimento ao cliente de alto impacto?

Todo profissional será um “agent boss”

Um dos principais destaques do relatório é o surgimento de uma nova função para todos os trabalhadores, de qualquer área ou nível hierárquico: o papel de “agent boss” — alguém que constrói, treina e gerencia agentes de IA para ampliar sua produtividade.

Para se tornar um 'agent boss' (esse novo perfil de líder que orquestra humanos e agentes de IA) não basta conhecer tecnologia, afirma Brentan.

"É preciso desenvolver uma nova musculatura mesmo: adaptabilidade constante, pensamento sistêmico e uma abertura real para aprender com os próprios erros e com as respostas da máquina. Mas, acima de tudo, o que vai diferenciar essas lideranças é a capacidade de lidar com emoções — tanto as suas quanto as do time", diz a psicóloga especializada em gestão corporativa.

A pesquisa também mostra que 79% dos líderes acreditam que a IA vai acelerar suas carreiras, contra 67% dos demais colaboradores. Nos próximos cinco anos, 41% dos líderes esperam que suas equipes estejam treinando agentes e 36% que estejam gerenciando-os.

Para quem estiver preparado, a IA funcionará como um acelerador de carreira, permitindo que profissionais assumam funções mais estratégicas e complexas desde o início.

Setores mais impactados

Para Brentan, os setores com maior carga de processos repetitivos, grandes volumes de dados ou foco em atendimento ao cliente devem ser os primeiros a experimentar os efeitos do novo modelo de trabalho baseado em times humano-agente. “Financeiro, varejo e tecnologia são alguns dos que já estão sentindo esse impacto”, afirma.

Mas ela alerta que a transformação vai além. “Qualquer área onde a análise, a decisão ou a criação podem ser otimizadas por IA será afetada. Já escutei relatos de atendimentos que antes eram essencialmente humanos - como coaching e até sessões psiquiátricas - se adaptando à presença de agentes digitais, especialmente fora do Brasil.”

Apesar do avanço, Brentan ressalta que há limites. “Essa mudança exige cuidados com ética, privacidade e responsabilidade. Conselhos profissionais e órgãos reguladores estão se perguntando o tempo todo o que muda e como se adaptar à era da IA”, completa.

Empregos do futuro já estão nascendo

A transformação já começa a se refletir nas contratações. Startups nativas em IA estão contratando em ritmo duas vezes maior do que as Big Techs, e novas funções surgem diariamente — assim como ocorreu na era da internet, que criou cargos como gerente de redes sociais e designer de UX.

Mais de 78% dos líderes cogitam criar vagas específicas para profissionais com habilidades em IA, enquanto 83% acreditam que os colaboradores poderão assumir tarefas mais estratégicas graças à tecnologia.

O que isso significa para sua carreira

Para os profissionais, a mensagem é clara: quem não aprender a usar IA para ampliar seu impacto pode ficar para trás. Isso não significa ser substituído, mas sim ampliar sua atuação. A habilidade de liderar times compostos por humanos e agentes digitais será, em breve, um diferencial competitivo.

Como destaca o estudo: “Preparar-se para o que vem pela frente não é mais uma opção. As empresas que investirem agora não apenas acompanharão a mudança — elas vão moldá-la.”