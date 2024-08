Inovação no RH: Sólides cria plataforma de inteligência artificial com foco especial em PMEs Com o “Copilot Sólides”, a empresa de gestão de pessoas busca alcançar uma penetração de 40% na base de clientes; saiba como

Wladmir Brandão, diretor de Inteligência Artificial (CAIO) da Sólides: “Empresas que investem em inteligência artificial no campo de RH já relataram vantagens significativas, como 43% de redução no turnover e 50% na diminuição do tempo de recrutamento e seleção” (Sólides /Divulgação)