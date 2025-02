5 opções de carreira para quem se formou em Matemática

A graduação em Matemática prepara os alunos para o entendimento das estruturas e soluções matemáticas, desenvolvendo habilidades de raciocínio lógico e analítico. Durante o curso, os estudantes exploram áreas como álgebra, cálculo, geometria, estatística e análise numérica.

Embora o curso seja frequentemente associado a áreas como ensino e pesquisa, as oportunidades profissionais para os graduados cresceram nos últimos anos, especialmente com o aumento da demanda por habilidades analíticas em diversos setores.

A graduação é indicada para quem tem afinidade com números, lógica e resolução de problemas, além de gostar de trabalhar com abstração e teoria. Nos últimos anos, a área tem se expandido com novas frentes de atuação, como análise de dados, finanças quantitativas e tecnologia.

Conheça cinco opções de carreira e suas médias salariais de acordo com o Glassdoor e tendo a cidade de São Paulo como referência.

1. Analista de Dados

O analista de dados é responsável por coletar, processar e analisar dados para identificar padrões, tendências e tomar decisões baseadas em informações.

Esse profissional trabalha em diversos setores, como tecnologia, saúde, educação, e-commerce e finanças. Para atuar na área, é recomendado um conhecimento avançado em ferramentas de análise estatística, como R ou Python, e familiaridade com bancos de dados.

Cursos profissionalizantes em Big Data, machine learning e inteligência artificial são altamente valorizados.

Média salarial: R$ 4.500 - R$ 8.500 mensais

2. Atuário

Trabalha com análise de risco, especialmente no setor de seguros e previdência. Utilizando métodos matemáticos e estatísticos, o atuário calcula probabilidades e estima perdas ou ganhos futuros, sendo fundamental para a criação de estratégias financeiras e precificação de produtos de risco.

É necessário ter um bom conhecimento em cálculo probabilístico e atuarial, além de uma pós-graduação específica na área.

Média salarial: R$ 6.000 - R$ 12.000 mensais

3. Engenheiro de Software

A Matemática também é uma excelente base para quem deseja atuar no setor de tecnologia. O engenheiro de software utiliza conceitos matemáticos para desenvolver algoritmos e resolver problemas complexos de programação.

Essa função exige conhecimento em linguagens de programação como Java, Python e C++, além de uma forte capacidade de resolução de problemas. Cursos de pós-graduação em ciência da computação ou data science são uma vantagem.

Média salarial: R$ 7.000 - R$ 13.000 mensais

4. Professor de Matemática

Embora o ensino seja uma das opções mais tradicionais para formados em Matemática, ele continua sendo uma carreira relevante. Quem escolher ser professor pode atuar no ensino básico, médio ou superior, e é possível também seguir carreira acadêmica com um mestrado ou doutorado.

Média salarial: R$ 3.000 - R$ 7.000 mensais (dependendo do nível de ensino e da instituição)

5. Cientista de Dados

Com o crescimento das tecnologias de Big Data e machine learning, a demanda por cientistas de dados tem aumentado consideravelmente. Esse profissional utiliza técnicas avançadas de matemática e estatística para processar grandes volumes de dados, criando modelos preditivos e insights que ajudam empresas a tomarem decisões informadas.

Cursos de especialização em ciência de dados, data mining e inteligência artificial são essenciais para quem quer seguir essa carreira.

Média salarial: R$ 8.000 - R$ 15.000 mensais

Existe concurso público para a área de Matemática? Os concursos mais comuns para formados em Matemática são para cargos de professor em escolas públicas, universidades e institutos federais. Além deles, há no entanto, vagas para áreas de pesquisa científica em instituições de ensino e agências de fomento à ciência. Principais áreas para concurso público com formação em Matemática: Ensino Básico, Médio e Superior Professor de Matemática: A maioria das vagas de concurso público para formados em Matemática é destinada ao cargo de professor, principalmente em escolas públicas estaduais e municipais. Também há concursos para lecionar em universidades públicas, como professor adjunto ou assistente, especialmente para aqueles com mestrado ou doutorado na área. Pesquisador e Técnico em Instituições de Pesquisa Algumas instituições de pesquisa, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) ou o Instituto de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), oferecem concursos públicos para cargos técnicos e de pesquisa em áreas como matemática aplicada, estatística e física, onde os matemáticos podem trabalhar com dados, modelagem e análise. Áreas Técnicas e Analíticas A área de Matemática também pode ser aplicada em alguns concursos técnicos voltados para análise de dados, atuariado, e estatísticas em órgãos como o IBGE ou o Banco Central. Esses concursos exigem uma formação sólida em Matemática e habilidades com ferramentas de análise e modelagem de dados.

Por que escolher essa área?

A área de Matemática tem um futuro promissor, com diversas opções de carreira que acompanham o desenvolvimento de novas tecnologias e setores em expansão. Áreas como Big Data, inteligência artificial, análise de risco e ciência de dados estão crescendo, e profissionais com conhecimento profundo em matemática se tornam cada vez mais necessários para resolver problemas complexos em diversas indústrias

No entanto, a evolução da Inteligência Artificial (IA) e da automação traz desafios para esses profissionais. Apesar de a IA poder automatizar muitas tarefas analíticas, a capacidade humana de resolver problemas complexos e adaptar soluções criativas continua sendo altamente valorizada.

Isso significa que, além das habilidades técnicas, será importante que os profissionais da Matemática desenvolvam habilidades em áreas como criatividade, colaboração e comunicação para se manterem relevantes no mercado.

Além disso, a constante inovação tecnológica exige que os profissionais da área de Matemática se mantenham atualizados, o que pode ser feito por meio de cursos de especialização, mestrado e participação em conferências científicas.

Com a crescente digitalização de todos os setores da economia, a demanda por matemáticos qualificados tende a continuar aumentando, tornando as opções de carreira diversificadas e repletas de possibilidades de crescimento.

Por que você deve saber disso?

Saber as opções disponíveis para quem se forma nessa área ajuda os estudantes a tomar decisões mais informadas sobre seus caminhos profissionais, além de compreender as tendências do mercado.

Matemática, mais do que nunca, é uma chave para o sucesso em diversas áreas e oferece perspectivas promissoras tanto para aqueles que buscam estabilidade quanto para os que preferem a inovação e o dinamismo do setor privado.