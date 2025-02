Fundação Estudar abre inscrições para bolsas de estudo no Brasil e no exterior

Se você sonha em estudar no Brasil ou no exterior com apoio financeiro, a Fundação Estudar acaba de abrir as inscrições para o Programa de Bolsas Líderes. Criado em 1991, o programa já concedeu quase 900 bolsas de estudo para estudantes de diversas áreas, apoiando desde graduações e pós-graduações no Brasil e no exterior até intercâmbios acadêmicos.

Lucas Mendes, CEO da Fundação Estudar e ex-bolsista da instituição, destaca que o programa nasceu da iniciativa do executivo Carlos Brito, ex-CEO da AB InBev, que foi o primeiro bolsista ao receber apoio para cursar um MBA em Stanford, nos Estados Unidos. Desde então, a proposta do programa tem sido fomentar a excelência acadêmica e a formação de líderes comprometidos com a transformação do Brasil, por meio de um investimento milionário”.

“A Fundação Estudar investe entre 8 e 10 milhões de reais por ano em bolsas de estudo do Programa de Líderes”, afirma Mendes.

Quanto ao número de vagas, o programa concede entre 30 e 50 bolsas por ano, dependendo do orçamento disponível e da qualidade dos candidatos. No último ciclo, por exemplo, foram cerca de 45 bolsas concedidas para estudantes de diferentes áreas.

As 4 áreas que serão o foco do programa 2025

Neste ano, a Fundação Estudar ampliou o escopo do programa, incluindo novas verticais de seleção para algumas áreas estratégicas, como tecnologia (STEM), agro, saúde e finanças. Desde 2020, a instituição possui um programa específico para a formação de líderes em tecnologia, chamado Tech Fellow, que agora será integrado ao Programa de Bolsas Líderes.

Segundo Mendes, a ideia é garantir que perfis diversos sejam contemplados. "É um programa que olha muito o indivíduo. A área de atuação não é o fator principal. O que buscamos são pessoas com sonho grande, excelência acadêmica e compromisso em gerar impacto", conta o CEO.

Outra novidade é a maior abrangência geográfica do programa, com foco em bolsistas do interior do Brasil, especialmente nas regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste. "Por isso o agro é um setor estratégico e queremos apoiar futuros líderes dessa área, assim como já fazemos em outras frentes", afirma Mendes.

O que a bolsa cobre e como se inscrever

As bolsas podem cobrir até 90% dos custos do curso, dependendo da necessidade financeira do candidato. O apoio também pode incluir ajuda para participação em eventos acadêmicos, compra de livros e despesas de subsistência.

O processo seletivo é rigoroso e segue um formato semelhante ao de aplicações para universidades norte-americanas, incluindo testes de autoconhecimento, entrevistas individuais e dinâmicas coletivas. "A seleção busca identificar o potencial de impacto do candidato. Mais do que notas altas, queremos pessoas engajadas em transformar a realidade no Brasil", diz o CEO.

Rede de apoio vitalícia

Entre os beneficiados pelo programa estão empreendedores, acadêmicos e líderes do setor público e privado.

"Os bolsistas não apenas recebem apoio financeiro, mas se tornam parte de uma rede vitalícia de líderes, que compartilham conhecimentos e oportunidades", conta Mendes. "É uma bolsa para a vida, com direito à mentoria, networking e desenvolvimento contínuo."

Quem pode participar?

O programa é voltado para brasileiros de até 34 anos que tenham sido aprovados ou estejam cursando graduação, pós-graduação, mestrado ou doutorado. As bolsas são oferecidas tanto para estudantes no Brasil quanto no exterior.

As inscrições ficam abertas até o dia 6 de abril e podem ser feitas pelo site da Fundação Estudar. "Recomendamos que os interessados comecem a inscrição o quanto antes, por ser um processo detalhado que exige tempo e dedicação", afirma Mendes.

Para aqueles que já tentaram a seleção antes e não passaram, Lucas Mendes deixa um incentivo. "Vários bolsistas foram aprovados apenas na segunda ou terceira tentativa. Vale a pena insistir."