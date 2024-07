Os Estados Unidos criaram 206 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês de junho, de acordo com dados do payroll divulgados nesta sexta-feira, 5, pelo Departamento do Trabalho do país.

Nesse novo balanço, taxa de desemprego ficou em 4,1%, acima dos 4,0% do mês anterior.

*Mais informações em instantes