Kraft Heinz impulsiona carreira de seus líderes com imersão na Amazônia

A Kraft Heinz Brasil, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices, apostou em uma iniciativa interna para desenvolver sua liderança. Neste mês, a empresa levou 13 executivos para uma experiência imersiva na Amazônia como parte de seu Programa Liderança do Futuro (LDF), criado em 2023 para promover a alta liderança da companhia frente aos desafios atuais.

Com mais de 30 palestras de especialistas nacionais e internacionais, incluindo fundadores de startups e empreendedores sociais, o programa investiu no tema "alimentação do futuro", abordando tendências globais como sustentabilidade, inovação e saúde.

Além das palestras, durante o programa, os participantes se envolveram em dinâmicas de conexão com comunidades locais, aprenderam sobre a gestão de recursos naturais e exploraram a riqueza da culinária regional. Os executivos da companhia conheceram, por exemplo, a comunidade ribeirinha de Coroca, famosa por seu artesanato. A experiência, segundo Carol Dias, diretora de People e Performance da Kraft Heinz Brasil, foi fundamental para reforçar o senso de propósito e o espírito colaborativo entre os executivos.

“Mais do que formar gestores eficientes, buscamos desenvolver líderes que compreendam o impacto real da Kraft Heinz no Brasil e no mundo, e os preparem para construir o futuro da empresa com uma agenda colaborativa”.

Foram convidados líderes de áreas como Recursos Humanos, Finanças, Procurement, Operações, Jurídico, Inovações, Agricultura e Comercial. Ariel Grunkraut, CEO da Kraft Heinz no Brasil, também esteve presente.

"Uma das reflexões que tive durante a imersão foi com relação ao potencial que o alimento tem para transformar a vida das pessoas. Trabalhar em uma das maiores companhias de alimentos, com foco em qualidade do campo à mesa, é uma experiência incrível e que me dá muita segurança de que temos uma jornada gigante pela frente", diz Lucas Paschoal, head de Agricultura Brasil.

Conexão com a realidade e o futuro sustentável

A imersão não se limita ao aprendizado técnico, mas também promove uma profunda reflexão sobre a cultura organizacional. Segundo a diretora, o contato com a comunidade e a vivência na Amazônia proporcionaram insights valiosos sobre formas alternativas de gestão e produção, ampliando a visão dos executivos sobre o papel estratégico da liderança.

“Queremos que a liderança se conecte não apenas entre si, mas também com as prioridades estratégicas que guiam nossa missão. O modelo colaborativo das comunidades, como a Coroca, nos convida a refletir sobre o poder transformador das pessoas unidas por um mesmo ideal. Cada passo que damos juntos se torna uma contribuição valiosa para um mundo melhor e um negócio mais sustentável,” afirma Dias.

Sobre a Kraft Heinz

A Kraft Heinz Company foi fundada em 2015 a partir da fusão da Kraft Foods Group e da H.J. Heinz Company, cujas origens remontam a 1869 e 1903, respectivamente, nos Estados Unidos. Com sede em Chicago, a empresa está presente em mais de 40 países e conta com cerca de 37 mil funcionários ao redor do mundo. Em 2023, registrou um faturamento de aproximadamente US$ 26 bilhões. Dona de marcas como Heinz, Kraft, Philadelphia, Oscar Mayer, Planters e Quero, a Kraft Heinz é uma companhia do setor de alimentos e bebidas, com forte presença nos EUA, Canadá, Europa, América Latina e Ásia. Entre as empresas concorrentes, a Kraft Heinz se depara com gigantes como Nestlé, Unilever, Pepsico, General Mills e Danone.

Desde janeiro de 2024, Carlos Abrams-Rivera é o CEO global da Kraft Heinz, sucedendo Miguel Patricio (2019-2023). Antes, liderava a divisão da América do Norte.

No Brasil, Ariel Grunkraut assumiu a presidência em novembro de 2024. Com mais de 25 anos de experiência, foi sócio fundador do Burger King Brasil e liderou vendas, marketing e tecnologia por mais de uma década. Antes da Kraft Heinz, foi CEO da Zamp, responsável pelo Burger King e Popeyes, de 2022 a 2024.