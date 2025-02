Quanto rende R$ 10 mil na poupança, Tesouro Selic e CDB em um ano?

Investir R$ 10 mil na poupança, no Tesouro Selic ou em um CDB (Certificado de Depósito Bancário) gera retornos distintos ao longo de 12 meses. A escolha entre essas aplicações depende do perfil do investidor, da rentabilidade líquida e da liquidez do investimento.

Mas afinal, qual a melhor opção? Não existe uma resposta certa para essa pergunta, visto que isso depende do perfil do investidor e o tipo de investimento. Pensando nisso, preparamos uma comparação de investimentos para quem tem R$10 mil e está na dúvida de onde investir esse valor.

Comparação dos rendimentos

Confira a comparação entre investir na poupança, Tesouro Selic ou CDB:

Poupança

Rendimento atrelado à Selic;

Se a Selic estiver acima de 8,5% ao ano, o rendimento é de 0,5% ao mês + TR;

Com Selic a 13,75% ao ano, o retorno estimado é de 8,5% ao ano (R$ 850 sobre R$ 10 mil);

Isenta de Imposto de Renda.

Tesouro Selic

Título público que acompanha a Selic;

Com Selic a 13,75% ao ano, o rendimento bruto seria de 13,75% (R$ 1.375 sobre R$ 10 mil);

Descontos de Imposto de Renda e taxas administrativas reduzem o ganho líquido;

Alta liquidez, permitindo resgates diários.

CDB (Certificado de Depósito Bancário)

Rendimento depende do percentual do CDI oferecido pelo banco;

CDBs que pagam 100% do CDI oferecem rendimento bruto próximo a 13,75% ao ano (R$ 1.375 antes dos impostos);

Tributação varia conforme o prazo da aplicação;

Liquidez depende do contrato: alguns CDBs permitem resgate diário, outros exigem prazo fixo.

Dicas para escolher o melhor investimento

Existem algumas perguntas que sempre ficam na cabeça na hora do investimento. Seja para saber o quanto vai pesar um investimento no imposto de renda ou qual potencial máximo você pode utilizar deste valor. Vamos responder algumas dessas possíveis perguntas aqui:

Quer evitar impostos?

O Tesouro Selic e os CDBs são tributados pelo Imposto de Renda (IR), que segue uma tabela regressiva. Se o resgate for feito antes de seis meses, a alíquota é de 22,5%. A partir de dois anos, cai para 15%. Já a poupança é isenta de IR, o que pode torná-la uma opção interessante para prazos curtos, caso as taxas de juros estejam baixas.

Busca maior rendimento?

Com a Selic em patamares elevados, o Tesouro Selic e os CDBs que pagam 100% do CDI costumam superar a poupança. Em cenários de Selic acima de 8,5% ao ano, a poupança rende apenas 6,17% ao ano + TR (atualmente, próxima a zero), enquanto os outros investimentos acompanham a Selic ou o CDI, que são mais vantajosos.

Porém, o rendimento líquido precisa ser analisado após os descontos do IR e eventuais taxas.

Prefere segurança?

O Tesouro Selic é considerado o investimento mais seguro do Brasil, pois é garantido pelo Governo Federal. Os CDBs são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), que cobre até R$ 250 mil por CPF e instituição em caso de falência do banco emissor.

A poupança, apesar de tradicional, também tem a proteção do FGC, mas oferece menor rentabilidade na maioria dos cenários.

Antes de investir, analise seus objetivos financeiros, o prazo da aplicação e a necessidade de liquidez. Comparar as taxas oferecidas por diferentes bancos e corretoras também pode fazer diferença na rentabilidade final.