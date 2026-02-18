Por que o Carnaval é um case real de planejamento e gestão

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 16: Members of Estação Primeira de Mangueira performs during 2026 Carnival parades at Sapucai Sambodrome on February 16, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) ( Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária
Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15h08.
Todos os anos,a mesma cena acontece: milhões de espectadores assistem ao desfile e comentam sobre “a magia do Carnaval”. A leveza dos passos, a precisão da bateria, a harmonia das alas parecem fruto de talento natural. Mas o que se vê na avenida é apenas a superfície.
O espetáculo, quando bem executado, apaga seus próprios bastidores. E é justamente aí que nasce um erro recorrente em confundir excelência com improviso.
No mercado de trabalho, há profissionais com boas ideias que não saem do papel, ambição sem disciplina e carreiras promissoras limitadas por visão curta. O mito da espontaneidade é confortável.
Formação de talentos, metas ambiciosas e foco em resultado: os princípios que Lemann compartilha na masterclass online e gratuita.
Longe do brilho da avenida, o Carnaval é menos espetáculo e mais estratégia. Quando o último carro alegórico deixa a Sapucaí, a próxima jornada já começou e, no dia seguinte, a escola se reúne para escolher o enredo, desenhar o cronograma, fechar o orçamento, montar as equipes que vão dar forma à ideia.
Nada acontece por acaso. Os ensaios se acumulam até que o erro se torne raro e as alas avançam como engrenagens de um mesmo mecanismo: se uma falha, o conjunto sente.
É a mesma dinâmica dos ambientes de alta performance. Resultado não nasce do talento isolado, mas da estratégia bem definida, da execução consistente e da harmonia entre competências diferentes.
Liderar, nesse contexto, é pegar uma visão grandiosa e transformá-la em processo. E processo, quando bem conduzido, vira excelência.
A avenida é o ápice visível de um processo que começou meses antes. O que parece espontâneo é a etapa final de uma cadeia de decisões: escolha de enredo, definição de orçamento, cronograma de produção, testes de harmonia, ajustes de coreografia. O espetáculo é consequência de um sistema.
O racional por trás da expansão global da AB InBev é um dos temas abordados por Lemann na masterclass gratuita disponível online.
O mesmo vale para organizações em que resultados consistentes raramente são fruto de talentos isolados. Eles emergem quando há clareza de papéis, metas mensuráveis, rotinas de acompanhamento e uma cultura que valoriza a melhoria contínua.
A masterclass online e gratuita “Liderança com Jorge Paulo Lemann” detalha como transformar ambição de longo prazo em sistema consistente de execução.
Ao longo de três módulos, o empresário apresenta os fundamentos que sustentam metas ambiciosas: foco com renúncia clara, disciplina operacional e formação de ambientes de alta responsabilidade.
Na aula, você vai explorar como: