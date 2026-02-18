Carreira

Por que o Carnaval é um case real de planejamento e gestão

Por trás do brilho e da aparente espontaneidade, o Carnaval revela uma engrenagem de planejamento

RIO DE JANEIRO, BRAZIL - FEBRUARY 16: Members of Estação Primeira de Mangueira performs during 2026 Carnival parades at Sapucai Sambodrome on February 16, 2026 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Wagner Meier/Getty Images) ( Wagner Meier/Getty Images)

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 15h08.

Todos os anos,a mesma cena acontece: milhões de espectadores assistem ao desfile e comentam sobre “a magia do Carnaval”. A leveza dos passos, a precisão da bateria, a harmonia das alas parecem fruto de talento natural. Mas o que se vê na avenida é apenas a superfície.

O espetáculo, quando bem executado, apaga seus próprios bastidores. E é justamente aí que nasce um erro recorrente em confundir excelência com improviso.

No mercado de trabalho, há profissionais com boas ideias que não saem do papel, ambição sem disciplina e carreiras promissoras limitadas por visão curta. O mito da espontaneidade é confortável.

O Carnaval desmente o mito da espontaneidade

Longe do brilho da avenida, o Carnaval é menos espetáculo e mais estratégia. Quando o último carro alegórico deixa a Sapucaí, a próxima jornada já começou e, no dia seguinte, a escola se reúne para escolher o enredo, desenhar o cronograma, fechar o orçamento, montar as equipes que vão dar forma à ideia.

Nada acontece por acaso. Os ensaios se acumulam até que o erro se torne raro e  as alas avançam como engrenagens de um mesmo mecanismo: se uma falha, o conjunto sente.

É a mesma dinâmica dos ambientes de alta performance. Resultado não nasce do talento isolado, mas da estratégia bem definida, da execução consistente e da harmonia entre competências diferentes. 

Liderar, nesse contexto, é pegar uma visão grandiosa e transformá-la em processo. E processo, quando bem conduzido, vira excelência.

A avenida é palco, mas o diferencial nasce na rotina

A avenida é o ápice visível de um processo que começou meses antes. O que parece espontâneo é a etapa final de uma cadeia de decisões: escolha de enredo, definição de orçamento, cronograma de produção, testes de harmonia, ajustes de coreografia. O espetáculo é consequência de um sistema.

O mesmo vale para organizações em que resultados consistentes raramente são fruto de talentos isolados. Eles emergem quando há clareza de papéis, metas mensuráveis, rotinas de acompanhamento e uma cultura que valoriza a melhoria contínua. 

Como transformar metas ambiciosas em sistema de resultado

