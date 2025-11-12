Pinterest aposta em modelos de IA abertos para ampliar desempenho e reduzir custos

O Pinterest está fortalecendo sua estratégia em inteligência artificial ao adotar modelos de código aberto. Durante a divulgação dos resultados do terceiro trimestre, o CEO Bill Ready afirmou que essas soluções vem mostrado 'desempenho tremendo' em aplicações visuais específicas e redução significativa de custos. As informações foram retiradas de TechCrunch.

Conhecido por inspirar consumidores e impulsionar jornadas de compra, o Pinterest vem expandindo o uso de IA em diversas frentes.

A tecnologia hoje é central em recomendações personalizadas, busca que combina texto e imagem, segmentação de anúncios e descoberta de produtos, impulsionada pelo Pinterest Assistant, assistente virtual que entende preferências e gostos de cada usuário.

EXAME abre vagas para treinamento em Inteligência Artificial com desconto de 90% e direito a certificado; clique aqui e garanta sua vaga

Durante a teleconferência de resultados, Ready explicou que os testes com modelos abertos, ajustados às necessidades da empresa, apresentaram desempenho comparável aos sistemas proprietários, mas com custos muito menores.

“Estamos vendo reduções de custo de ordens de magnitude com desempenho equivalente”, afirmou. Segundo o executivo, essa eficiência permite ampliar o uso de IA sem pressionar as despesas operacionais.

O movimento ocorre em meio a um cenário financeiro mais cauteloso.

A empresa projetou receita entre US$ 1,31 bilhão e US$ 1,34 bilhão para o quarto trimestre, ligeiramente abaixo das estimativas do mercado, o que provocou queda de mais de 20% nas ações.

Diante desse contexto, investir em inteligência artificial aberta tornou-se uma forma de equilibrar inovação e sustentabilidade financeira.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

A adoção de modelos de código aberto reflete uma tendência crescente entre empresas de tecnologia que buscam autonomia e redução de custos em suas operações de IA.

Para profissionais da área, dominar o uso e a personalização desses modelos tornou-se um diferencial competitivo, valorizando quem consegue integrar tecnologia e estratégia de negócio.

Ready também mencionou novas aplicações, como o agentic shopping, em que sistemas podem agir em nome do usuário.

O Pinterest, que já possui integração com a Amazon, estuda até que ponto os consumidores aceitarão que a inteligência artificial faça compras automáticas.

Enquanto isso, segue aprimorando recursos que unem curadoria humana e inteligência artificial, reforçando a visão de que o domínio da IA é chave para o futuro das plataformas digitais.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL