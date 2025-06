Para a Adidas, o esporte pode transformar vidas – inclusive a dos funcionários

A Adidas faz parte da memória afetiva de gerações de brasileiros. Está nos pés de quem disputou a primeira partida no campinho do bairro, no uniforme dos atletas olímpicos e nas roupas de quem carrega o lifestyle esportivo para muito além das quadras. A marca alemã está presente no futebol, no skate, na corrida, no basquete, mas também no imaginário popular como símbolo de performance, estilo e superação.

Mas há um aspecto que pouca gente conhece: o impacto do esporte não se limita aos consumidores da marca. Dentro da empresa, ele também transforma rotinas. É isso o que afirma Silene Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da companhia. Ela conta que, no escritório da Adidas, o esporte é uma prática diária. Literalmente.

“Quando você chega aqui, a primeira coisa que vê é a frase: ‘através do esporte, temos o poder de transformar vidas’. Mas isso não está só na parede. Está no coração das pessoas”, explica ela, que tem mais de 30 anos de experiência na área. “Não obrigamos ninguém a praticar esportes, mas todos respiram esse espírito coletivo.”

Na Adidas, o esporte vai além dos produtos: é cultura, conexão e transformação diária

O esporte como cultura organizacional

Na prática, essa cultura esportiva se manifesta em diversas iniciativas do dia a dia.

Ao longo do ano, por exemplo, os funcionários participam de sessões coletivas de esporte no ambiente de trabalho. Silene explica que esses são momentos em que toda a equipe se reúne para se exercitar. Mas não como uma exigência. É, na verdade, uma oportunidade de inclusão e interação. “O esporte nos une”, diz ela.

As práticas de RH, embora inspiradas pelo esporte, vão muito além. A Adidas também promove workshops e trilhas de desenvolvimento que abrangem tanto habilidades técnicas quanto comportamentais. São encontros para discutir temas relevantes – diversidade, inclusão e inteligência emocional, por exemplo. “Esses valores são tão importantes quanto qualquer indicador de performance”, reforça Silene.

Além disso, há momentos dedicados para a conexão entre líderes e colaboradores. Nesses casos, os profissionais são convidados a fazer perguntas abertas sobre as trajetórias e desafios das lideranças. O objetivo é inspirar, esclarecer caminhos e fomentar a troca genuína entre diferentes níveis da organização.

O nome por trás da estratégia

Essa cultura viva e coerente que a Adidas cultiva no ambiente interno tem uma guardiã atenta: Silene. À frente da área de Recursos Humanos desde 2021, ela trouxe para a empresa uma bagagem de mais de três décadas em gestão de pessoas, com passagens que vão do mercado financeiro ao varejo.

Essa diversidade de experiências moldou uma liderança pragmática, mas também sensível ao que move e transforma as pessoas. “RH não existe sem conexão ao negócio. E o negócio só acontece com pessoas certas, engajadas e preparadas”, diz

Como responsável por zelar pela essência da marca no dia a dia, ela ajudou a transformar o esporte em elemento estruturante da cultura corporativa. Mas nada disso seria possível sem o apoio da liderança sênior — um time que compartilha da mesma mentalidade e atua, junto com ela, para traduzir e sustentar uma cultura de consistência, paixão e propósito.

O RH que Silene ajuda a construir não replica fórmulas prontas: tem identidade própria e reflete a alma da Adidas. E, ao fazer isso, transforma também a vida de quem veste a camisa – por dentro e por fora.

‘Me senti energizada’, diz ela

Para continuar evoluindo como líder, Silene voltou à sala de aula. Em 2024, cursou o programa Programa Avançado em ESG e Sustentabilidade da EXAME e Saint Paul. O curso, que está baseado em conceitos e desafios sociais e ambientais, desenvolve nos alunos capacidade de lidar com problemas complexos ancorados em discussões sociais e culturais. Atualmente, ela está na sua segunda formação avançada. Dessa vez, no ABP-W (Advanced Board Program for Women).

“No primeiro dia de aula, eu me senti energizada. Estava cercada de pessoas interessantes, acolhida, com professores altamente qualificados”, conta ela.

"A escola é mais do que eu esperava" Silene Rodrigues, diretora de Recursos Humanos da Adidas

A formação, segundo ela, amplia repertório técnico, reforça soft skills e permite conexões impagáveis. “Estou me preparando para continuar minha carreira em RH, para atuar em conselhos e também para meu plano B: ser mentora de CHROs e executivos C-Level”, revela.

Próximos passos: mais conexão, mais transformação

O futuro do RH na Adidas, segundo Silene, passa por consolidar ainda mais a cultura organizacional com base em propósito, inclusão e bem-estar. A aposta continua sendo no esporte como ferramenta de transformação – seja no campo, na sala de reunião ou na vida pessoal dos colaboradores.

“Propósito engaja. Quando as pessoas sabem por que fazem o que fazem, elas se tornam mais felizes no trabalho. E quando estão felizes, entregam mais. Nosso desafio é manter esse ciclo vivo, verdadeiro e sustentável”, resume.

Ela acredita que, na Adidas, transformar vidas começa pelo time de dentro. Afinal, quem joga junto cresce junto.