“Quero me aprimorar tecnicamente para empreender no futuro”, diz jovem estudante de engenharia

Leandro foi à Conferência Mercado Financeiro do Na Prática, um dos eventos mais concorridos do ano para jovens talentos.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Ele estuda engenharia de computação no INTELI (instituto de tecnologia fundado pelo BTG Pactual) e já estagia dentro do próprio banco.

Mas, apesar de estar inserido no mercado financeiro, ele acredita que conhecer novas empresas, conversar com profissionais de diferentes áreas e entender a cultura de outras organizações é essencial para quem deseja pensar a carreira com visão de longo prazo.

“Eu vim para entender mais sobre progressão de carreira e me preparar melhor para o futuro”, afirma.

No horizonte de Leandro, essa preparação tem um objetivo claro: empreender.

Engenharia, finanças e propósito

Mesmo já atuando no setor, Leandro enxerga o momento como uma fase de aprendizado e exploração.

"Quero me aprimorar tecnicamente, entender mais do mercado e depois seguir meu sonho de empreender"

Essa combinação entre a base sólida da engenharia, a vivência prática no setor financeiro e a clareza de propósito reforça um caminho cada vez mais comum entre jovens talentos: buscar experiências diversas para tomar decisões mais conscientes sobre o futuro profissional.

Curiosidade e alinhamento de valores

Antes de participar do evento, Leandro se preparou: estudou as empresas, pesquisou seus valores e refletiu sobre o quanto eles se conectavam com suas próprias metas.

“Queria chegar com uma base, para fazer perguntas com mais profundidade”, diz.

Esse tipo de preparação mostra que, para além do currículo, o que diferencia um talento é a curiosidade ativa e a busca por alinhamento de propósito com a cultura das organizações.

A importância da autodescoberta

Com experiência em eventos anteriores, Leandro acredita que esse tipo de espaço vai além do networking.

Para ele, serve como um ambiente de autodescoberta profissional, especialmente para quem ainda está explorando suas afinidades.

“Você conversa com pessoas da área, entende melhor os bastidores e descobre se aquilo realmente faz sentido pra você”, resume.

Essa busca por clareza é um dos grandes desafios (e ativos) de quem está começando a carreira.

Ao vivenciar conversas com recrutadores, lideranças e outros estudantes, o jovem tem a oportunidade de validar, ajustar ou até redirecionar suas escolhas.

