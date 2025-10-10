Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Onde quer que você vá, você estará lá: Qual ‘assinatura energética’ você quer ter?

No Dia Mundial da Saúde Mental, empresária traz reflexão sobre como a saúde mental impacta o indivíduo e os resultado da companhia

Tudo o que fazemos leva nossa “assinatura energética”. Uma reunião, uma decisão estratégica, um novo projeto – tudo carrega o campo emocional e a presença de quem está à frente (Eka Jaya Permana/Getty Images)

Tudo o que fazemos leva nossa “assinatura energética”. Uma reunião, uma decisão estratégica, um novo projeto – tudo carrega o campo emocional e a presença de quem está à frente (Eka Jaya Permana/Getty Images)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 06h11.

Tudo sobresaude-mental
Saiba mais

Por Janaína Araújo, fundadora da Lékè RP

No mundo corporativo, é comum acreditar que os problemas de um negócio estão no produto, na estratégia, no mercado ou até mesmo no time. A resposta, quase automática, costuma ser mudar tudo: reestruturar a equipe, trocar o escritório, redesenhar a estratégia, até expandir para outro país.

Mas essa lógica esbarra em um ponto essencial: onde quer que você vá, você também estará lá. Ou seja, não adianta transformar apenas o ambiente externo se o estado interno do líder ou da equipe está em desequilíbrio.

Veja também: Ela saiu do sertão, venceu o burnout e criou uma empresa que fatura em dólar com turismo de impacto

O peso do estado interno

A reflexão é clara: cada decisão carrega a bagagem emocional de quem a toma. Se o seu estado interno está em colapso, ele vai com você. E, inevitavelmente, a sua realidade será afetada por essa confusão interior. Esse é um dos temas que trazemos para muitas mulheres durante o Desert Women Summit, evento voltado à liderança e transformação pessoal em Marrocos.

Nesse sentido, falar apenas de negócios, vendas e marketing sem considerar o que se passa dentro do indivíduo é enxergar apenas metade da equação. Liderar o externo é importante, mas sustentar o interno é o verdadeiro desafio.

Qual é a sua ‘assinatura energética’

A provocação vai além: tudo o que fazemos leva nossa “assinatura energética”. Uma reunião, uma decisão estratégica, um novo projeto – tudo carrega o campo emocional e a presença de quem está à frente.

Não adianta mudar de país, planejar o evento mais estratégico do mundo ou fazer um lançamento impecável se a sua presença está desconectada. O que chega antes de você em qualquer lugar é a energia que te habita.

Cuidado como prática diária

Mais do que uma pauta de RH ou uma iniciativa pontual de bem-estar, o cuidado com a saúde mental precisa ser encarado como um exercício diário. Não é um “curso de fim de semana”, mas sim uma prática de auto-observação, escuta e honestidade consigo mesmo.

No Dia Mundial da Saúde Mental, a mensagem ganha ainda mais relevância: empresas não podem se esquecer de que resultados sustentáveis dependem não só de estratégias externas, mas também da capacidade de seus líderes e funcionários em cuidar daquilo que os move por dentro.

Acompanhe tudo sobre:saude-mentalSaúde no trabalhoSaúde no Brasil

Mais de Carreira

Saúde mental no trabalho: uso de medicamentos dispara entre profissionais brasileiros

Rejeitado pela Ivy League, ele aprendeu a programar aos 7 anos e faturou $30 milhões aos 18

Por dentro do Investment Banking, ‘o arquiteto por trás de operações que moldam o cenário econômico’

‘É o equilíbrio certo’: essa mulher de 41 anos abriu negócio na sala de estar e faturou US$ 121 mil

Mais na Exame

Mundo

Sem rede elétrica, muito menos Wi-Fi: ilha com mais ovelhas do que pessoas busca novos moradores

Carreira

Saúde mental no trabalho: uso de medicamentos dispara entre profissionais brasileiros

Economia

Sem MP, mudança da meta fiscal de 2026 se mostra inevitável, dizem economistas

EXAME Agro

'Só falta empurrão político para Trump reverter tarifaço ao café', diz representante brasileiro