Onde quer que você vá, você estará lá: Qual ‘assinatura energética’ você quer ter?

Por Janaína Araújo, fundadora da Lékè RP

No mundo corporativo, é comum acreditar que os problemas de um negócio estão no produto, na estratégia, no mercado ou até mesmo no time. A resposta, quase automática, costuma ser mudar tudo: reestruturar a equipe, trocar o escritório, redesenhar a estratégia, até expandir para outro país.

Mas essa lógica esbarra em um ponto essencial: onde quer que você vá, você também estará lá. Ou seja, não adianta transformar apenas o ambiente externo se o estado interno do líder ou da equipe está em desequilíbrio.

Veja também: Ela saiu do sertão, venceu o burnout e criou uma empresa que fatura em dólar com turismo de impacto

O peso do estado interno

A reflexão é clara: cada decisão carrega a bagagem emocional de quem a toma. Se o seu estado interno está em colapso, ele vai com você. E, inevitavelmente, a sua realidade será afetada por essa confusão interior. Esse é um dos temas que trazemos para muitas mulheres durante o Desert Women Summit, evento voltado à liderança e transformação pessoal em Marrocos.

Nesse sentido, falar apenas de negócios, vendas e marketing sem considerar o que se passa dentro do indivíduo é enxergar apenas metade da equação. Liderar o externo é importante, mas sustentar o interno é o verdadeiro desafio.

Qual é a sua ‘assinatura energética’

A provocação vai além: tudo o que fazemos leva nossa “assinatura energética”. Uma reunião, uma decisão estratégica, um novo projeto – tudo carrega o campo emocional e a presença de quem está à frente.

Não adianta mudar de país, planejar o evento mais estratégico do mundo ou fazer um lançamento impecável se a sua presença está desconectada. O que chega antes de você em qualquer lugar é a energia que te habita.

Cuidado como prática diária

Mais do que uma pauta de RH ou uma iniciativa pontual de bem-estar, o cuidado com a saúde mental precisa ser encarado como um exercício diário. Não é um “curso de fim de semana”, mas sim uma prática de auto-observação, escuta e honestidade consigo mesmo.

No Dia Mundial da Saúde Mental, a mensagem ganha ainda mais relevância: empresas não podem se esquecer de que resultados sustentáveis dependem não só de estratégias externas, mas também da capacidade de seus líderes e funcionários em cuidar daquilo que os move por dentro.