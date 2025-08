O seu talento pode te levar longe — neste caso, até a China, com tudo pago

Se você conhece um universitário que está transformando sua comunidade, ajudando outras pessoas e fazendo a diferença dentro ou fora da faculdade, chegou a hora de indicá-lo para um prêmio que pode mudar seu futuro.

Estão abertas as inscrições para o Prêmio Protagonismo Universitário, uma iniciativa do Na Prática que vai levar cinco estudantes universitários para a China com tudo pago.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

Os ganhadores também terão acesso a uma formação exclusiva de liderança, visibilidade na imprensa, certificado de excelência da EXAME + Na Prática e muito mais.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

O prêmio tem abrangência nacional e irá contemplar um jovem de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).

A ideia é reconhecer diferentes histórias, sotaques, trajetórias e realidades de jovens que já estão gerando impacto no país — e que merecem ser vistos.

O perfil ideal para o prêmio

Podem participar estudantes de 18 a 34 anos, matriculados em instituições de ensino superior brasileiras.

Mas o mais importante: é preciso já ter colocado a mão na massa. O prêmio é voltado para jovens que assumiram a responsabilidade de criar mudanças reais, mesmo sem cargos formais.

Isso pode ter acontecido de muitas formas:

Criando ou participando de projetos sociais

Desenvolvendo pesquisa com impacto prático

Ativando movimentos ou organizações estudantis

Lançando soluções para sua comunidade

Ou qualquer outra ação com impacto positivo comprovado

"Ser escolhido no Prêmio Na Prática é uma evidência do protagonismo deste jovem. É um selo que mostra seu diferencial e o destaca externamente diante de empresas empregadores, potenciais investidores para seus empreendimentos e chama a atenção de outros alunos para ampliar seu networking" Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática

Se você conhece alguém com esse perfil, comente sobre isso com este(a) jovem universitário(a). A inscrição é gratuita e pode transformar o futuro do(a) indicado(a).

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Tudo o que os vencedores ganham:

Viagem internacional para a China com tudo pago

Curso exclusivo de liderança

Selo de excelência EXAME + Na Prática

Reconhecimento nacional como líder universitário

Visibilidade nas redes sociais e imprensa

Acesso a uma rede de contatos com jovens promissores de todo o país

“Os benefícios são grandes, de visibilidade e reconhecimento, e o efeito em cadeia que isso gera é muito poderoso para seu crescimento como pessoa e profissional”, diz Anamaíra.

Durante a viagem à China, os selecionados participarão de atividades culturais, educacionais e de networking, com o objetivo de ampliar sua visão de mundo e trazer esse repertório para suas comunidades no Brasil.

“Compreender a cultura, a forma de trabalho, as inovações criadas por chineses amplia as perspectivas do que acreditamos ser possível criar também no Brasil”, ela complementa.

Por que a China?

A China foi escolhida como destino porque é hoje um dos principais polos globais de inovação, educação e empreendedorismo.

"A viagem para China não é uma viagem a turismo, mas para explorar o ecossistema empreendedor e educacional da segunda maior potência do mundo" Anamaíra Spaggiari, CEO do Na Prática

A viagem permitirá que os jovens conheçam uma cultura diferente, explorem novas ideias e ganhem inspiração para suas próximas etapas de vida acadêmica ou profissional.

BTG PACTUAL, GRUPO BOTICÁRIO E SUZANO: essas marcas querem dar protagonismo para VOCÊ. Seja o nome que o país inteiro vai conhecer ao ser um dos ganhadores do Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

“Queremos que os jovens se tornem mais empreendedores, inovadores, valorizem mais a educação e sejam essas futuras lideranças que transformem o Brasil positivamente”, traz Spaggiari.

Um país, cinco protagonistas

O Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário é o primeiro reconhecimento nacional com foco regional voltado exclusivamente para jovens universitários.

Isso significa que cada canto do país será representado, com diversidade de realidades, histórias e iniciativas.

Grandes empresas como BTG Pactual, Grupo Boticário e Suzano apoiam o prêmio e querem valorizar jovens de alto impacto. É uma chance rara de colocar luz sobre quem está fazendo a diferença agora.

Indique agora. Compartilhe com quem merece esse reconhecimento.

Você pode ser o responsável por fazer essa oportunidade chegar à pessoa certa. Indique, compartilhe, marque, envie: o Brasil está cheio de jovens incríveis — só falta o mundo conhecê-los.

O Na Prática convoca todos os estudantes entre 18 e 34 anos para concorrer à esse prêmio

Pensando nesse propósito, a instituição criou o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário. Com cinco ganhadores, um de cada estado, ele é o primeiro reconhecimento nacional com recorte regional focado exclusivamente em estudantes de alto desempenho prático e acadêmico.

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; CLIQUE AQUI