O que acontece quando você escreve “explique como se eu fosse seu chefe” no ChatGPT Escrever “explique como se eu fosse seu chefe” muda completamente o tom do ChatGPT. A IA passa a responder como quem presta contas a um decisor — e isso faz toda a diferença

LONDON, ENGLAND - FEBRUARY 03: In this photo illustration, the welcome screen for the OpenAI "ChatGPT" app is displayed on a laptop screen on February 03, 2023 in London, England. OpenAI, whose online chatbot ChatGPT made waves when it was debuted in December, announced this week that a commercial version of the service, called ChatGPT Plus, would soon be available to users in the United States. (Photo by Leon Neal/Getty Images) (Leon Neal/Getty Images)