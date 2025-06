Você está deixando o ChatGPT trabalhar pela metade. Aqui está o que falta dizer

O ChatGPT pode parecer mágico — e, de certa forma, é. Mas muita gente está usando essa ferramenta poderosa de forma incompleta, sem perceber. O problema não está no modelo. Está no comando.

Você digita o que quer, ele responde. Mas se você não disser o que fazer depois da resposta, está parando a conversa antes do melhor trecho. É como assistir metade de um filme e sair do cinema antes do clímax.

A pergunta que falta (quase sempre)

Depois de receber uma resposta, a maioria das pessoas simplesmente agradece ou parte para outro tema. Mas o que realmente desbloqueia o poder da IA é perguntar:

“O que eu poderia melhorar ou pedir a seguir para deixar isso ainda melhor?”

Essa frase simples ativa no ChatGPT o que ele faz de melhor: refinar, aprimorar, aprofundar.

O que acontece quando você faz essa pergunta?

1. Você recebe sugestões de follow-up inteligentes

O modelo pode sugerir:

“Quer que eu transforme isso em um carrossel de LinkedIn?”

“Posso deixar esse texto mais técnico ou mais persuasivo.”

“Quer que eu resuma em bullets ou adapte para outro público?”

2. Você expande o horizonte da tarefa original

O que começa como “escreva uma bio” pode virar:

Uma versão para e-mail

Uma versão informal para Instagram

Uma estrutura para pitch pessoal

3. Você ativa o lado mais criativo e colaborativo da IA

A IA deixa de ser um reprodutor de comandos e vira um parceiro de construção.

O que falta dizer no seu prompt?

Além de dar o briefing inicial (tema, formato, tom, público), experimente adicionar frases como:

“Agora me mostre 2 variações com estilos diferentes.”

“E se eu quisesse deixar isso mais ousado?”

“O que você ajustaria para ficar mais claro?”

“O que outras pessoas normalmente pedem depois disso?”

“Como deixo isso 10% melhor?”

São esses comandos complementares que tiram a resposta do óbvio e levam você a um nível profissional de entrega.

