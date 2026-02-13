O que acontece quando criadores de conteúdo usam IA como estratégia de negócio

Produzir conteúdo hoje não é apenas uma estratégia de marketing, é um modelo de negócio. Para consultores, criadores, executivos independentes e especialistas que monetizam audiência, a consistência digital se tornou ativo estratégico.

É nesse cenário que a inteligência artificial deixou de ser tendência e passou a ser infraestrutura.

Esses três empreendedores mostram como estão utilizando IA para produzir mais, otimizar distribuição e converter audiência em receita — sem depender de grandes equipes. As informações foram retiradas de Business Insider.

IA para otimizar conteúdo em múltiplas plataformas

Katrina Purcell, COO da Fractional e apresentadora do podcast Managed Chaos, publica semanalmente episódios e desdobra o conteúdo em LinkedIn, Substack e blog próprio. Segundo ela, manter esse volume seria inviável sem IA.

Purcell utiliza o Riverside para transcrições automáticas e o Gemini, do Google, para ideação e adaptação de conteúdo. Ela treinou um “Gem” personalizado com diretrizes de marca, orientações de SEO e tendências de conteúdo.

A partir das transcrições do podcast, solicita à ferramenta sugestões específicas, como:

Qual deve ser o post de LinkedIn da semana?

Como transformar o episódio em newsletter no Substack?

Ela realiza ajustes finais, mas afirma que a IA faz “a maior parte do trabalho pesado”. Além disso, retroalimenta o sistema com dados de performance para aprimorar futuras recomendações.

Execução mais rápida, menos perfeccionismo

Para Gigi Robinson, criadora de conteúdo e fundadora da consultoria Hosts of Influence, o gargalo nunca foi criatividade — mas execução.

Ela utiliza o ChatGPT para transformar notícias em roteiros de vídeo alinhados à sua voz de marca. O processo permite gravar conteúdos rapidamente, sem roteiros extensos.

Essa estratégia ajudou Robinson a ultrapassar 100 milhões de impressões no LinkedIn em 90 dias e gerou novas oportunidades comerciais.

Na edição, recorre a ferramentas como Adobe Premiere e OpusClip, ambas com recursos de IA para cortes iniciais. O refinamento continua humano, mas o tempo caiu drasticamente.

“Antes, a edição de vídeo podia levar horas. Com essas ferramentas, finalizar a edição geralmente leva menos de uma hora”, afirmou.

IA como motor de geração de leads

Esosa Edosomwan, especialista em nutrição e criadora das marcas The Raw Girl e UMI, encontrou na IA um aliado direto para conversão.

Após um conteúdo viral gerar volume massivo de mensagens diretas no Instagram, ela implementou o Manychat, ferramenta de automação com IA.

O chatbot responde seguidores com materiais gratuitos em troca de contato e mantém conversas alinhadas ao tom da marca.

Segundo ela, o sistema já foi tão natural que amigos acreditaram estar falando diretamente com ela. O resultado foi uma geração estruturada de leads e conversão mais eficiente.

