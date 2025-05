O novo ‘soft skill’: como aprender a conversar com inteligências artificiais pode mudar sua carreira

Por muito tempo, as habilidades mais valorizadas em um profissional estavam entre duas grandes categorias: ou eram técnicas (como saber mexer em uma planilha complexa) ou comportamentais (como saber trabalhar em equipe).

Mas uma nova habilidade começa a se destacar silenciosamente — e não cabe bem em nenhuma dessas caixinhas. Ela mistura raciocínio lógico, comunicação clara e pensamento estratégico.

É a capacidade de conversar com inteligências artificiais.

Sim, estamos falando de saber escrever bons prompts. Ou, em outras palavras, saber pedir para a IA exatamente o que você quer.

Pode parecer simples, mas poucos fazem bem.

O prompt é o novo currículo

Com a popularização de ferramentas como ChatGPT, Bard e Claude, dominar o uso dessas plataformas virou quase um novo idioma do mercado de trabalho.

Quem sabe conduzir essas conversas com clareza e intenção consegue fazer mais com menos tempo, resolver problemas complexos com auxílio da máquina e, principalmente, sair na frente em projetos, entregas e decisões.

Saber usar IA de forma estratégica virou, na prática, uma habilidade de produtividade, inovação e comunicação — tudo ao mesmo tempo.

Conversar com IA exige mais do que escrever frases soltas

Você não precisa ser um programador. Mas precisa saber:

Delimitar objetivos com clareza

Fornecer contexto relevante

Especificar o formato da resposta que espera

Refinar o resultado com perguntas adicionais

Um prompt mal formulado gera respostas genéricas. Um bom prompt economiza horas.

Exemplo simples:

“Crie um plano de marketing”

versus

“Crie um plano de marketing digital para um curso online de finanças voltado a jovens entre 20 e 30 anos, com foco em baixo orçamento e canais orgânicos. Quero sugestões de ações semanais para os próximos 2 meses.”

A diferença entre os dois é o domínio dessa nova linguagem. E quem domina, se destaca.

Domine a inteligência artificial para sair na frente da concorrência

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Durante o treinamento, os alunos irão conhecer as ferramentas de IA mais importantes do mercado, vão descobrir os bastidores de casos de sucesso e poderão traçar um plano de carreira para conquistar o tão sonhado sucesso profissional.

Todo esse conteúdo, que soma três horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.