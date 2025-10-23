‘O nosso maior benefício é a educação’, diz executiva de RH da Cogna

Antes de transformar a educação do país, a Cogna decidiu transformar a própria cultura. A companhia ancorou sua agenda de crescimento em um tripé: formação contínua, mobilidade interna e liderança preparada para escalar.

“O nosso maior benefício é educação, tanto para funcionários quanto para dependentes”, diz Beatriz Sairafi, sócia e VP de Gente, Cultura e Comunicação da Cogna.

Educação como benefício número 1

Com 26 mil funcionários e presença em todos os estados, a Cogna opera um ecossistema amplo — do ensino básico ao superior, como o Anglo, além de editoras e soluções digitais, como editora Saraiva.

“A gente se vê como um líder de ecossistema, que pode preparar as pessoas dos 2 aos 100 anos.”

O pacote de benefícios foge do comum e mira impacto estrutural: bolsas 100% em graduação e pós para funcionários e dependentes nas instituições do grupo (isso para qualquer curso, inclusive medicina). Hoje, cerca de 6,5 mil funcionários estudam com apoio da empresa, além de mais de 1.000 dependentes matriculados.

“Preferimos investir forte em formação a pulverizar em benefícios de curto prazo”, afirma Sairafi. “Se o propósito é impulsionar pessoas, começamos dentro de casa, isso porque a formação fica e vira empregabilidade", afirma a executiva.

Mobilidade interna e protagonismo de carreira

Esse desenho conversa diretamente com produtividade. As trilhas ligadas às descrições de cargo e competências permitem que o funcionário mapeie gaps, estude e se candidate melhor às vagas internas. Resultado: a mobilidade interna passou de 14% para 20% em um ano.

“A prioridade no nosso job board interno é do nosso funcionário”, diz Sairafi. “Protagonismo de carreira não é slogan; é processo.”

Na ponta de contratação, a empresa somou 11,1 mil novas admissões no ano, sendo 45% de grupos minorizados. “Marca empregadora forte se constrói com coerência e acesso”, afirma.

Programas como Potência Negra e trilhas para mulheres em gestão combinam capacitação técnica com autoestima e segurança psicológica. “Parte do desenvolvimento é técnica; outra parte é pertencer e poder”, afirma.

Para o futuro, a agenda é expandir formação, aumentar mobilidade interna e acelerar automação com IA — mantendo a cultura como sistema operacional. “O sucesso do aluno é o nosso sucesso”, diz Sairafi. “Quando a formação vira benefício número 1, a empresa ganha produtividade hoje e sucessão pronta para amanhã.”

Com esses benefícios, a Cogna foi destaque entre as três empresas que mais ponturam no Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2025, na categoria acima de 20.000 funcionários.