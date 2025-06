O maior obstáculo dos jovens para conquistar um emprego no mercado pode ser facilmente resolvido

O silêncio após a inscrição em processos seletivos virou uma dor comum entre jovens profissionais.

Pesquisa da Curriculum revelou que cerca de 83% dos candidatos não recebem retorno algum após se candidatar — e, quando recebem, raramente sabem o porquê.

O que explica esse silêncio generalizado?

1. Volume absurdo de candidaturas

Hoje, uma vaga pode receber milhares de inscrições. Sistemas automáticos (ATS) fazem a triagem inicial, eliminando qualquer currículo que não tenha as palavras-chave certas.

2. Falta de processos estruturados nas empresas

Recrutadores muitas vezes lidam com múltiplas vagas, sem política clara de feedback. Sem isso, ignorar milhares de currículos se torna o caminho mais "eficiente".

Reputação ofendida e oportunidades desperdiçadas

Além de desmotivar, essa postura prejudica a reputação da empresa no mercado.

Candidatos insatisfeitos falam mal da marca em redes e sites como o Glassdoor, afetando o poder de atração sobre talentos futuros.

Os jovens podem driblar esse silêncio de algumas maneiras, como:

1. Personalize cada candidatura

Destaque com palavras-chave específicas da vaga e demonstre interesse genuíno.

2. Invista em networking

Muitos recrutadores priorizam indicações. Buscar contato dentro da empresa pode turboalimentar a candidatura.

3. Reflita sobre sua proposta de valor

Avalie se sua formação e experiências realmente combinam com a vaga. Se não, talvez seja hora de buscar mais qualificação ou ajustar o alvo das inscrições.

