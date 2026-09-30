Na Chiesi, 1 em cada 5 vagas de 2026 foi para quem já trabalhava na empresa

RESUMO | A Chiesi Brasil, que completa 50 anos no país em 2026, foi eleita a 4ª melhor empresa de saúde para trabalhar entre as companhias médias, segundo o Ranking de Saúde 2026 do Great Place to Work (GPTW). Nas cinco pesquisas feitas desde 2019, a participação dos funcionários passou de 95%, e 96% dizem ter orgulho de trabalhar na empresa. A biofarmacêutica atribui o resultado a promoção interna, rodízio entre áreas e grupos de afinidade.

Salário e benefícios competitivos continuam no topo da lista de quem escolhe onde trabalhar, mas já não bastam para manter as pessoas engajadas. É nesse ponto que a Chiesi Brasil diz ter concentrado seus esforços. A biofarmacêutica foi reconhecida como a 4ª melhor empresa de saúde para trabalhar no país, na categoria das companhias médias, no Ranking de Saúde 2026 do Great Place to Work (GPTW). Em 2026, 20% das vagas da empresa foram preenchidas por profissionais que já trabalhavam lá.

O reconhecimento chega no ano em que a operação brasileira completa cinco décadas. Primeira filial do grupo fora da Itália, a Chiesi Brasil atua no país desde 1976 e tem cerca de 400 colaboradores.

Cinco pesquisas, participação acima de 95%

A empresa usa a pesquisa do GPTW como termômetro desde 2019. Foram cinco ciclos, todos com participação superior a 95% dos funcionários, índice que a companhia lê como sinal de escuta ativa. No último ciclo, 96% dos respondentes disseram sentir orgulho de trabalhar na Chiesi, acima do benchmark do setor.

Para Elisangela Ranieri, diretora sênior de Recursos Humanos da Chiesi Brasil, esse resultado não nasce de programas pontuais. "Uma cultura organizacional não se constrói com ações isoladas", diz. Na avaliação dela, o que pesa é a rotina: a qualidade das relações e a coerência entre o que a empresa defende e o que pratica.

Carreira dentro de casa

O principal mecanismo de retenção descrito pela empresa é a circulação entre áreas. Em 2026, foram realizadas nove experiências de job rotation, em que o profissional vivencia outra função para ampliar a visão de negócio. Junto com a promoção interna, a prática tenta mostrar que há caminho de crescimento sem trocar de empregador.

Patrícia Geraldo, gerente distrital da Chiesi há 10 anos, passou por esse tipo de experiência e a aponta como o que mais acelerou sua carreira. "Ao vivenciar novas áreas e colaborar com diferentes perfis, ampliei minha visão estratégica", diz. Segundo ela, o diferencial foi aprender trocando experiências e saindo da zona de conforto.

A empresa informa manter paridade de gênero em posições de liderança e ter ampliado a participação de pessoas com deficiência. Cinco grupos de afinidade organizam o debate sobre pertencimento: Gênero e Liderança Feminina, LGBTQIAPN+, Raça e Etnia, PCD e Gerações.

A área de RH também trabalha com os líderes competências ligadas à saúde mental, à segurança psicológica e à confiança. Elisangela diz que o compromisso é oferecer uma experiência de trabalho "cada vez mais flexível e inclusiva", que respeite necessidades e momentos diferentes de carreira.

Cinquenta anos de Brasil

A Chiesi é um grupo biofarmacêutico com sede em Parma, na Itália, presente em 31 países e com mais de 7,9 mil funcionários. É Empresa B certificada desde 2019 e atua em saúde respiratória, doenças raras e cuidados especializados.

No Brasil, mantém uma fábrica de medicamentos inalatórios, sólidos e líquidos que abastece o mercado nacional, afiliadas do grupo e terceiros. Desde 2011, participa do Programa Farmácia Popular, com medicamentos gratuitos para asma e rinite alérgica. A operação brasileira está entre as 10 maiores do grupo.

Aos 50 anos no país, a Chiesi tem uma régua simples para medir a cultura: o que as próprias pessoas respondem, ciclo após ciclo.