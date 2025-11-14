O gesto simples que aumenta o engajamento e reforça a confiança no líder

Flat illustration of businessman help colleague reach mountain top holding flag symbolizing leadership and teamwork success (Khafizh Amrullah/Getty Images)
Jornalista
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 17h51.
A transparência radical vem ganhando espaço como força essencial para construir confiança em tempos de desconfiança crescente nas instituições.
Ao explicar decisões, reconhecer desafios e manter conversas claras, líderes conseguem criar ambientes mais seguros e motivadores. As informações foram retiradas do site Forbes.
A transparência radical não significa revelar tudo, mas compartilhar informações de forma clara, honesta e útil. Quanto mais as pessoas entendem o porquê das decisões, maior é o engajamento.
Dados do Edelman Trust Barometer mostram que os profissionais tendem a confiar mais em seus empregadores do que em outras instituições tradicionais.
Isso reforça o peso da transparência na liderança, já que a relação direta entre líder e equipe se tornou uma das principais fontes de credibilidade nas empresas.
Quando líderes admitem erros e falam sobre dificuldades, mostram vulnerabilidade consciente, o que os torna mais próximos e confiáveis. Esse comportamento reforça o senso de pertencimento e incentiva a equipe a assumir riscos, inovar e comunicar problemas mais cedo. No relacionamento com clientes, a mesma lógica vale: empresas transparentes criam vínculos mais duradouros.
Nem toda informação deve ser compartilhada. É preciso equilibrar clareza e confidencialidade, evitando expor temas sensíveis que podem gerar medo ou insegurança. Outro cuidado importante é evitar excesso de dados, que causa confusão e desvia o foco.
Também existe o risco de exagerar na vulnerabilidade. Abrir desafios é importante, mas líderes precisam manter firmeza e direção para que a equipe sinta segurança, não preocupação.
Quando aplicada com equilíbrio, a transparência radical aumenta a confiança, fortalece vínculos e melhora resultados. Ambientes mais abertos permitem que profissionais se sintam valorizados e conectados ao propósito da organização.
No fim, ser transparente de forma estratégica não é apenas uma habilidade de liderança, mas uma condição essencial para construir equipes mais fortes e sustentáveis ao longo do tempo.
Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.
