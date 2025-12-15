Carreira

O erro mental silencioso que pode sabotar empreendedores de alta performance

A obsessão por fazer mais pode estar custando clareza, energia e decisões melhores

Gabriella Uota
Redatora

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h17.

Durante décadas, o sucesso foi vendido como quem tem mais esforço, obtém mais resultado. A lógica de trabalhar mais horas, pensar mais rápido e crescer mais agressivamente moldou gerações de empreendedores — e ainda domina boa parte do discurso sobre alta performance.

Mas, para muitos líderes em formação ou já em posições de decisão, algo não fecha. Mesmo com resultados, metas batidas e reconhecimento externo, cresce a sensação de desgaste, confusão mental e perda de clareza estratégica. O problema não é falta de ambição, é excesso de força aplicada sem coerência.

O risco não está em querer crescer — está em transformar esforço contínuo em identidade. As informações foram retiradas de Entrepreneur.

Quando o sucesso começa a cobrar um preço alto demais

Empreender exige lidar com pressão constante, como decisões difíceis, incerteza, pessoas, dinheiro e tempo escasso. Com o tempo, essa sobrecarga vira ruído mental, ou seja, a mente nunca desliga. 

A sensação de urgência se torna permanente. E o que antes era foco vira exaustão disfarçada de produtividade. O mais perigoso é que esse desgaste não aparece de forma óbvia. Ele surge como perda de qualidade nas decisões — justamente o ativo mais valioso de um líder.

O ponto cego da mentalidade do esforço constante

Ainda no século passado, autores clássicos do sucesso já alertavam que ter inteligência, ambição e disciplina sem alinhamento interno pode ser destrutivo. Hoje, com tecnologia, escala e velocidade amplificadas, esse alerta é ainda mais atual.

Trabalhar no modo “força máxima” o tempo todo cria a ilusão de progresso, mas muitas vezes mascara falta de direção. Movimento constante não é sinônimo de evolução. Em alguns casos, é apenas fuga do silêncio necessário para pensar melhor.

Líderes que não criam espaço para coerência interna acabam tomando decisões reativas, repetindo padrões e confundindo crescimento com acumulação de esforço.

