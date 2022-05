O bem-estar da empresa pelas mãos dos colaboradores

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define que um ambiente de trabalho saudável deve ser construído em empresas que se comprometem como promotoras do bem-estar baseado em quatro principais vertentes: a ética, a econômica, a legal e a humanitária.

Para compreender maneiras inovadoras de implementação desses pilares organizacionais e, ainda, abordar assuntos relacionados a metaverso, ESG, liderança e educação, a Associação Brasileira de Recursos Humanos Brasil (ABRH) promoveu, entre os dias 18 e 20 de abril, o Conarh, evento que reuniu mais de 15 mil pessoas, 30 palestras e 180 expositores.

Por lá, as palestras magnas tratavam, justamente, sobre a maneira conforme o RH do futuro irá impactar diretamente no desenvolvimento de colaboradores comprometidos com o bem-estar geral da equipe. A necessidade da percepção de que a manutenção de um ambiente saudável é uma responsabilidade para toda a equipe foi um assunto abordado pelos dirigentes das mesas.

Em busca de trazer aprofundamento acerca deste assunto, Diego Cidade, CEO da Academia do Universitário, entrevistou o presidente da ABRH Brasil para a coluna "A Nova Geração do RH". Se você quiser entender sobre como pode funcionar como vetor de mudança na sua empresa e, ainda, qual é a característica que vai te destacar dos demais colaboradores, confira no vídeo da coluna.