Nunca finalize seu comando no ChatGPT com esta palavra: e não é ‘obrigado’

Muitos usuários tratam o ChatGPT como um humano e terminam seus comandos com uma interjeição ou palavra direcionadora, como “por favor” ou “rápido!”. Essas terminações parecem inofensivas, mas, segundo análises de engenheiros de prompt, podem reduzir a profundidade da resposta.

O modelo interpreta essas palavras como um indicativo de urgência ou simplicidade, o que frequentemente resulta em saídas menos elaboradas.

Não importa se você está entrando no mercado, quer mudar de carreira ou quer se qualificar: o setor de IA oferece vagas para todos. Dê o primeiro passo e se especialize com o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios da EXAME e Saint Paul. Clique aqui para saber mais

Qual é a palavra que você deve evitar no fim do prompt?

A expressão mais problemática não é uma questão gramatical, mas uma construção comum, o uso do “por favor” no final do comando.

Apesar de expressar educação, ela pode sinalizar ao modelo que a resposta pode ser breve e simplificada, justamente o oposto do que você geralmente busca em um prompt bem elaborado.

Engenheiros de prompt e criadores de conteúdo especializado recomendam evitar essa palavra no fim do prompt para garantir respostas mais completas e densas.

A melhor forma de finalizar seu pedido

A dica é eliminar expressões de cortesia do final e, em vez de suavizar o comando, adicionar instruções específicas que reforcem profundidade e clareza. Veja o contraste:

“Liste tendências emergentes de IA para 2025, explicando impacto e exemplos práticos.”

O segundo comando funciona melhor porque oferece um propósito claro, orienta o nível de profundidade esperado e evita sinais que ajudam o modelo a entregar apenas uma resposta genérica.

Apenas R$37: treinamento em Inteligência Artificial promovido pela EXAME e Saint Paul

A EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios , um treinamento virtual e com certificado que revela o caminho para conquistar uma carreira nesse setor que só cresce.

Ao se inscrever, você ainda receberá bônus exclusivos para aprofundar seus estudos e um certificado assinado pela EXAME e Saint Paul, que agregará em muito ao currículo.

As matrículas estão abertas com um investimento único de R$37,00. Clique no botão abaixo e garanta sua vaga agora mesmo.

INVISTA NA SUA CARREIRA: CLIQUE AQUI E GARANTA SUA VAGA NO TREINAMENTO PRÉ-MBA EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA NEGÓCIOS