Não é só estágio, é estratégia: Getnet lança programa para formar próxima geração de executivos

A Getnet, fintech global de meios de pagamento do Grupo Santander, abriu as inscrições para o Programa de Estágio 2026.

A iniciativa busca estudantes com formação prevista a partir de dezembro de 2027 e oferece vagas em São Paulo, Porto Alegre e regiões metropolitanas.

Com atuação em tecnologia, finanças e serviços financeiros, a companhia aposta em uma jornada que visa acelerar o desenvolvimento técnico e comportamental dos participantes desde o primeiro ano.

Foco em áreas estratégicas do negócio

O programa contempla posições em Tecnologia, Cibersegurança, Infraestrutura de Tecnologia e Data & Automation, além de Finanças, Riscos, Jurídico, Operações, Recursos Humanos, Comercial, Negócios e Estratégia.

A proposta é integrar o estagiário à dinâmica real da companhia, permitindo vivência prática nas áreas que sustentam o crescimento e a eficiência da organização.

Trilha formativa e mentoria

A jornada combina atividades on-the-job com uma trilha formativa mensal, composta por capacitações técnicas e comportamentais. Os participantes também atuam em projetos colaborativos, contam com mentores especializados e têm acesso a treinamentos online na plataforma de aprendizagem da companhia.

“O nosso Programa de Estágio está completando oito anos e, a cada ciclo, reunimos estudantes curiosos para aprender e contribuir com a inovação do setor”, afirma Rogerio Said, VP de People & Culture da Getnet.

“Acreditamos no aprendizado prático e colaborativo, com desenvolvimento em grupo e suporte próximo de mentores.”

Benefícios e requisitos

O pacote de benefícios oferecido aos participantes inclui vale-refeição e ou alimentação, vale-transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida, campanha de vacinação, Wellhub, day off no aniversário e Programa de Apoio Pessoal Especializado.

Entre os requisitos estão disponibilidade para trabalho presencial três vezes por semana e, para algumas vagas, inglês e ou espanhol intermediário. A empresa busca estudantes com perfil criativo, responsável e com forte desejo de aprendizado.