‘Nada faz sentido sem autoconhecimento’: a virada de chave desse gerente rumo à alta performance

Alysson Neves, gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood
Publicado em 28 de outubro de 2025 às 10h51.
Aos 14 anos, Alysson Neves deu os primeiros passos no mundo corporativo como jovem aprendiz em uma multinacional de alimentos. Foi ali, ainda adolescente, que começou a se encantar pelo universo do marketing.
“Eu via as campanhas, os produtos, as estratégias e decidi que queria seguir por esse caminho”, lembra.
Durante os seis anos em que esteve na empresa, Alysson cresceu — literalmente e profissionalmente. Entrou como office boy e saiu cursando faculdade de Comunicação e Marketing, com um propósito claro de compreender como marcas se conectam com pessoas.
Após estágios e experiências em marketing de produto, eventos e mídia, veio a inquietação. “Eu gostava do que fazia, mas sentia que não era só aquilo que eu queria pra minha vida”, diz.
A busca por significado o levou a olhar para o terceiro setor e, mais tarde, para uma transição que mudaria tudo, a entrada no mundo de Recursos Humanos.
Foi por acaso — ou por curiosidade — que Alysson participou de de algumas conversas para uma vaga em marketing, conduzidas por uma consultoria de recrutamento. Ele não passou, mas recebeu o convite inesperado de integrar o time de recrutadores da própria consultoria.
“Eles me disseram que gostaram do meu perfil técnico e que me desenvolveriam em como fazer análises comportamentais para entrevistas”, conta. A proposta o tirava completamente da zona de conforto e ele topou. “Eu estava aberto a explorar coisas novas, e foi aí que eu me encontrei.”
A nova rotina exigia alta performance, resultados rápidos e muita adaptabilidade. Foi nesse contexto que o curso de Execução de Alta Performance do Na Prática entrou em cena, e se tornaria um divisor de águas.
Alysson se inscreveu no curso buscando ferramentas para lidar com a nova rotina, mas o que encontrou foi algo maior. “Eu cheguei achando que seria um curso sobre produtividade, planilhas e metas. Saí entendendo que era sobre mim”, ele conta.
A virada aconteceu quando ele compreendeu o conceito central do programa: autoconhecimento como base da execução de excelência.
O aprendizado foi tão profundo que, após concluir o curso, ele se inscreveu em outros programas do Na Prática, como Inteligência Emocional e Liderança, e acabou se tornando voluntário, ajudando a facilitar novas turmas.
“Foi o ponto de virada da minha carreira. Em um ano, tive um crescimento exponencial na consultoria. Entrei como consultor júnior e saí como gerente júnior, liderando um time de sete pessoas”, conta.
Durante o curso, cada participante é desafiado a realizar um Salto, projeto prático de impacto pessoal ou profissional. O de Alysson foi ousado: em 2019 queria trabalhar projetos de diversidade na área de recrutamento.
“Estruturei tudo durante o curso, mas consegui tirar do papel depois. Foi uma lição de foco, cadência e mensuração de resultados, tudo o que o programa ensina na prática”, Alysson relembra.
O Salto deu tão certo que, até hoje, o projeto segue ativo na consultoria onde ele começou. “Mesmo depois de sair, ver a ideia continuar é muito gratificante. É a prova de que o curso não termina quando acaba”, diz o gerente com emoção.
Depois da consultoria, Alysson quis entender o RH “por dentro”. Entrou na Mastercard, primeiro como recrutador e depois como Business Partner, liderando estratégias de desenvolvimento e performance.
Mas foi no tema da diversidade que ele encontrou seu verdadeiro propósito. “Eu sempre quis trabalhar com empregabilidade e inclusão. Era o que me movia desde o voluntariado no Instituto PROA”, diz.
Na Mastercard, liderou iniciativas que dobraram o percentual de pessoas negras na empresa no Brasil, de 7% para 14% em dois anos. “A companhia não tinha políticas afirmativas, então tivemos que trabalhar na intencionalidade da liderança. A alta performance me ajudou a ter repertório e confiança para conduzir isso”, Alysson traz.
Hoje, como gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood, ele lidera projetos de diversidade que impactam o ecossistema da empresa: de entregadores e restaurantes parceiros a colaboradores internos.
“O iFood tem um papel social muito grande, e é incrível ver como conseguimos refletir essa diversidade também dentro da empresa”, complementa Neves.
Ao olhar para trás, Alysson reconhece o quanto o curso de Execução de Alta Performance foi determinante em sua trajetória. “Nada faz sentido sem autoconhecimento. Quando você entende o que te move, a execução vem com naturalidade”, afirma.
Hoje, ele defende que alta performance não é sobre velocidade — é sobre consciência, foco e propósito.
Para quem está no início da carreira ou busca novos caminhos, o conselho de Alysson é direto:
“O curso me ensinou que o desempenho real nasce do equilíbrio entre autoconhecimento, entender o que realmente te move, e a entrega. E esse é o tipo de aprendizado que fica pra vida toda.”
