‘Nada faz sentido sem autoconhecimento’: a virada de chave desse gerente rumo à alta performance

Aos 14 anos, Alysson Neves deu os primeiros passos no mundo corporativo como jovem aprendiz em uma multinacional de alimentos. Foi ali, ainda adolescente, que começou a se encantar pelo universo do marketing.

“Eu via as campanhas, os produtos, as estratégias e decidi que queria seguir por esse caminho”, lembra.

Durante os seis anos em que esteve na empresa, Alysson cresceu — literalmente e profissionalmente. Entrou como office boy e saiu cursando faculdade de Comunicação e Marketing, com um propósito claro de compreender como marcas se conectam com pessoas.

Após estágios e experiências em marketing de produto, eventos e mídia, veio a inquietação. “Eu gostava do que fazia, mas sentia que não era só aquilo que eu queria pra minha vida”, diz.

A busca por significado o levou a olhar para o terceiro setor e, mais tarde, para uma transição que mudaria tudo, a entrada no mundo de Recursos Humanos.

Quando a curiosidade encontra o propósito

Foi por acaso — ou por curiosidade — que Alysson participou de de algumas conversas para uma vaga em marketing, conduzidas por uma consultoria de recrutamento. Ele não passou, mas recebeu o convite inesperado de integrar o time de recrutadores da própria consultoria.

ACELERE CINCO ANOS DE CARREIRA EM DOIS FINAIS DE SEMANA: o curso Execução de Alta Performance vai reunir jovens profissionais de destaque em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Uma oportunidade prática para quem quer ser reconhecido mais rápido e assumir responsabilidades maiores

“Eles me disseram que gostaram do meu perfil técnico e que me desenvolveriam em como fazer análises comportamentais para entrevistas”, conta. A proposta o tirava completamente da zona de conforto e ele topou. “Eu estava aberto a explorar coisas novas, e foi aí que eu me encontrei.”

A nova rotina exigia alta performance, resultados rápidos e muita adaptabilidade. Foi nesse contexto que o curso de Execução de Alta Performance do Na Prática entrou em cena, e se tornaria um divisor de águas.

O curso que ensinou a ‘confiar no processo’

Alysson se inscreveu no curso buscando ferramentas para lidar com a nova rotina, mas o que encontrou foi algo maior. “Eu cheguei achando que seria um curso sobre produtividade, planilhas e metas. Saí entendendo que era sobre mim”, ele conta.

A virada aconteceu quando ele compreendeu o conceito central do programa: autoconhecimento como base da execução de excelência.

"Durante o curso, falavam muito sobre confiar no processo e isso ficou comigo. Pode não fazer sentido agora, mas uma hora vai. E fez" Alysson Neves, gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood

O aprendizado foi tão profundo que, após concluir o curso, ele se inscreveu em outros programas do Na Prática, como Inteligência Emocional e Liderança, e acabou se tornando voluntário, ajudando a facilitar novas turmas.

“Foi o ponto de virada da minha carreira. Em um ano, tive um crescimento exponencial na consultoria. Entrei como consultor júnior e saí como gerente júnior, liderando um time de sete pessoas”, conta.

Do aprendizado à prática: o ‘Salto’ que virou legado

Durante o curso, cada participante é desafiado a realizar um Salto, projeto prático de impacto pessoal ou profissional. O de Alysson foi ousado: em 2019 queria trabalhar projetos de diversidade na área de recrutamento.

“Estruturei tudo durante o curso, mas consegui tirar do papel depois. Foi uma lição de foco, cadência e mensuração de resultados, tudo o que o programa ensina na prática”, Alysson relembra.

O Salto deu tão certo que, até hoje, o projeto segue ativo na consultoria onde ele começou. “Mesmo depois de sair, ver a ideia continuar é muito gratificante. É a prova de que o curso não termina quando acaba”, diz o gerente com emoção.

Diversidade como propósito de carreira

Depois da consultoria, Alysson quis entender o RH “por dentro”. Entrou na Mastercard, primeiro como recrutador e depois como Business Partner, liderando estratégias de desenvolvimento e performance.

Mas foi no tema da diversidade que ele encontrou seu verdadeiro propósito. “Eu sempre quis trabalhar com empregabilidade e inclusão. Era o que me movia desde o voluntariado no Instituto PROA”, diz.

DO ESCRITÓRIO À LIDERANÇA: transforme esforço em resultado real. No curso Execução de Alta Performance, você aprenderá a executar com consistência, conquistar reconhecimento e abrir portas que muitos só alcançam após anos de experiência. As vagas são limitadas

Na Mastercard, liderou iniciativas que dobraram o percentual de pessoas negras na empresa no Brasil, de 7% para 14% em dois anos. “A companhia não tinha políticas afirmativas, então tivemos que trabalhar na intencionalidade da liderança. A alta performance me ajudou a ter repertório e confiança para conduzir isso”, Alysson traz.

Hoje, como gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood, ele lidera projetos de diversidade que impactam o ecossistema da empresa: de entregadores e restaurantes parceiros a colaboradores internos.

“O iFood tem um papel social muito grande, e é incrível ver como conseguimos refletir essa diversidade também dentro da empresa”, complementa Neves.

Alysson Neves, gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood

Alta performance com propósito

Ao olhar para trás, Alysson reconhece o quanto o curso de Execução de Alta Performance foi determinante em sua trajetória. “Nada faz sentido sem autoconhecimento. Quando você entende o que te move, a execução vem com naturalidade”, afirma.

Hoje, ele defende que alta performance não é sobre velocidade — é sobre consciência, foco e propósito.

"Antes, eu queria fazer muitas coisas. Agora, eu quero fazer o que faz sentido pra sociedade e para os negócios" Alysson Neves, gerente de Impacto e Sustentabilidade no iFood

Para quem está no início da carreira ou busca novos caminhos, o conselho de Alysson é direto:

“O curso me ensinou que o desempenho real nasce do equilíbrio entre autoconhecimento, entender o que realmente te move, e a entrega. E esse é o tipo de aprendizado que fica pra vida toda.”

O Na Prática convoca todos os jovens profissionais entre 22 e 35 anos a assumir o protagonismo da própria carreira

O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.

O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.

Tudo o que você ganha ao se inscrever:

Aprendizado prático em dois módulos intensivos presenciais

Desenvolvimento das competências mais valorizadas pelas empresas: ambição, foco em resultado, integridade e rede

Desafio exclusivo (Salto) para colocar em prática seus objetivos imediatamente

Reconhecimento profissional mais rápido

Networking com jovens de alto desempenho em todo o país

Certificado de participação Na Prática

AS INSCRIÇÕES JÁ ESTÃO ABERTAS; GARANTA SUA VAGA