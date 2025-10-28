‘Aprendi a criar relações mais profundas’: executivo transformou empatia em ferramenta de liderança

Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Daniel Castilho de Oliveira construiu uma trajetória sólida em Wealth Management e Corporate Banking. Hoje, é Head do Santander Family Office, área responsável pela estratégia de gestão patrimonial e relacionamento com clientes de alta renda.

Formado pela FECAP, Daniel iniciou a carreira no Bradesco, passou pelo Banco Real e consolidou sua trajetória no Santander, onde já ocupou posições de liderança no corporate banking e na área de investimentos.

Um reencontro com o Na Prática

A relação de Daniel com o Na Prática começou ainda na faculdade. “Em 2006, eu ganhei uma bolsa para me dar suporte financeiro na graduação. Foi super importante para mim”, relembra.

Com o passar dos anos, ele continuou acompanhando o Na Prática e descobriu o programa Liderança Transformadora. “Achei que fazia muito sentido para o meu momento de carreira. Queria recapitular muita coisa que eu já tinha visto de forma prática e conectar com fundamentos teóricos”, explica.

Quando o aprendizado vira transformação

Daniel começou a liderar equipes em 2017, mas sentia falta de uma base estruturada sobre gestão de pessoas. “Nunca tinha olhado para liderança sob uma ótica acadêmica tão profunda”, diz.

Entre as experiências marcantes, ele relembra uma atividade sobre resolução de conflitos. “Errei gigantemente na dinâmica, e aquilo era um comportamento recorrente no meu dia a dia. Percebi que tinha muita coisa que eu estava fazendo errado”, ele relembra.

A vivência o fez repensar atitudes e ampliar a escuta. “Parar para refletir sobre as nossas ações é algo que a gente faz pouco. Quando você ouve a opinião de forma estruturada de quem está estudando aquilo academicamente, é muito rico”, ele comenta.

O Salto: aprendizado em movimento

Durante o programa, Daniel participou do Salto, etapa prática que propõe a realização de um projeto pessoal. “Inicialmente, meu objetivo era fazer uma palestra sobre educação financeira em uma escola pública. Mas acabei mudando de área logo depois do primeiro módulo e precisei me dedicar totalmente à nova função”, conta o líder.

Mesmo com a mudança, ele adaptou o projeto.

"“Decidi que meu Salto seria não perder nenhum cliente e nenhum funcionário nos primeiros 90 dias no novo cargo. E deu certo: ganhei um cliente e não perdi ninguém da equipe”" Daniel Castilho de Oliveira, Head do Santander Family Office

Uma nova forma de olhar para as pessoas

Entre os aprendizados mais marcantes, Daniel destaca a mudança de perspectiva sobre talentos. “Antes eu olhava gente boa sob o aspecto de foto. A experiência me trouxe a visão de filme, de delta, ou seja, de onde a pessoa saiu até onde chegou”, reflete.

O conceito também o ajudou a valorizar a própria trajetória. Daniel conta: “Eu estudei em escola pública e fiz uma boa faculdade no Brasil. Quando passei a olhar meu próprio delta, pacifiquei muita coisa na minha cabeça e mudei por completo a forma como seleciono pessoas.”

Ele também adotou práticas para criar conexões mais profundas com os colaboradores. O líder relembra uma dinâmica sobre vulnerabilidade que aplicou em seu time após o segundo módulo do programa.

Alguns trabalhavam juntos há três anos e ainda não se conheciam de verdade, e o exercício propunha que cada um se abrisse um pouco e compartilhasse algo difícil da própria trajetória. “Isso mudou completamente a relação entre eles”, conta.

Hoje, Daniel aplica no dia a dia o que aprendeu sobre construir relações mais profundas e eficazes com o time. “Aprendi a criar relações mais profundas de forma acelerada. Essa técnica eu uso até hoje, e continua fazendo toda a diferença”, afirma.

Liderança que inspira resultados

Transformar a forma de liderar não é apenas uma escolha, mas uma necessidade para quem busca crescer na carreira.

