Na contramão do setor, essas startups estão com mais de 200 vagas abertas; se inscreva

Parece não ser um bom momento para as startups no Brasil. Com uma onda de demissões generalizadas, essas empresas de crescimento acelerado podem ter atingido em um momento de inflexão e uma coisa parece clara: o mercado não está mais em uma boa fase e, com isso, cortes de gastos - e de pessoal - aparecem.

Embora o mercado brasileiro tenha presenciado, nas últimas semanas, uma série de demissões entre os principais unicórnios do país, o momento ruim das startups não parece ser unanimidade entre essas companhias.

A EXAME preparou um levantamento com as principais vagas de emprego em startups abertas no Brasil no momento. Confira as vagas e saiba como se inscrever.

unico

A startup unico está com mais de 60 vagas de emprego abertas nas áreas de tecnologia, marketing, comunicação, produtos, vendas e recursos humanos.

Todas as oportunidades são no modelo remoto — a empresa possui escritórios em São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Londrina (PR)

A empresa não informa valor de remuneração, mas oferece benefícios como plano de saúde, gympass e auxílio-alimentação de R$ 1.120.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site exclusivo para vagas na unico e realizar a inscrição.

A maior parte das vagas oferecidas é para o time de tecnologia, como foco em desenvolvedores e engenheiros de software.

Onze

A Onze, fintech de saúde financeira e previdência privada corporativa, está com quatro oportunidades disponíveis.

As vagas incluem Analista de CRM, Analista de Sucesso do Cliente, Vendas internas e Pessoa Coordenadora de Planejamento Financeiro.

Entre os benefícios das oportunidades estão previdência privada com match de 100% oferecida pela Onze, planos de saúde e odontológicos e benefícios para escolher se quer gastar mais em refeição, mobilidade, cultura, home-office. ,

Os interessados podem se inscrever através da página oficial de contratação da companhia.

Habitissimo

O marketplace habitissimo é uma empresa que oferece solução online para conectar quem busca a quem oferece serviços nas áreas da construção civil.

Profissionais do setor tornam-se parceiros da plataforma e têm acesso às solicitações de orçamentos de possíveis clientes, além de contar com um ambiente digital com diversas funcionalidades.

As vagas abertas são para desenvolvedor de sistemas e analista de dados. Os candidatos podem acessar o LinkedIn da empresa.

C6 Bank

O banco digital C6 Bank abriu as inscrições para o programa de capacitação em tecnologia e contratação de pessoas com deficiência (PCDs).

As inscrições vão até 30 de junho e para se candidatar, não é preciso ter experiência na área.

Os interessados devem ter apenas conhecimento básico de lógica de programação e possuir laudo médico com CID (Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde). Não é necessário ter experiência como pessoa desenvolvedora, mas a empresa pede que o candidato tenha, no mínimo, conhecimento básico de lógica de programação.

As candidaturas vão até 30 de junho e devem ser feitas exclusivamente pelo site de contratação da companhia pela plataforma da 99jobs.

InfoJobs

O Infojobs, empresa de soluções tecnológicas para RH, está de cara nova e com 27 vagas de emprego disponíveis.

As oportunidades são para: Customer Success, Sales Development Representative, Estagiário de Atendimento a Empresas, Consultor de Vendas Ativo, Consultor de Vendas Internas, Executivo Comercial, Mobile Developer Sênior e Desenvolvedor Developer.

Os salários variam de acordo com a oportunidade e os benefícios podem incluir GymPass, auxílio médico e odontológico, descontos em instituições de ensino, entre outros. Os interessados devem se candidatar pelo PandaPé, software de recrutamento do InfoJobs.

Cortex

A Cortex, empresa de big data e inteligência artificial, vai abrir mais de 200 vagas de emprego até o fim do ano. As vagas são para as áreas de tecnologia, vendas, gestão e pessoas.

A maioria das oportunidades são para as cidades de São Paulo (SP) e Rio de Janeiro (RJ), em regime remoto. A empresa informa que as vagas também permitem a candidatura de PCDs. Entre os benefícios, a Cortex oferece vale-refeição/alimentação flexível (Flash), Gympass, auxílio home office e flexibilidade de horários. Também há dayoff de aniversário e auxílio creche para funcionários com filhos de até 5 anos.

Para se candidatar, é preciso fazer a inscrição pela página de contratação da companhia na plataforma Gupy.

Listo

Fundada em 2014, a Listo é uma fintech que vem construindo um ecossistema digital para o setor automotivo, entregando soluções para conciliar o interesse de quem vende com quem compra.

A empresa oferece uma série de benefícios aos seus clientes, como produtos de pagamento, crédito, conta digital e gestão, visa levar autonomia financeira a toda cadeia.

Investe fortemente em inovação e desenvolvimento de novas tecnologias, construídas a partir de uma arquitetura de microsserviços. As vagas podem ser encontradas no site oficial de contratação da startup.

Contabilizei

A Contabilizei, um dos maiores escritórios de contabilidade do país, está com 130 vagas abertas nas áreas de tecnologia, dados, produto, marketing, vendas, contabilidade, fiscal, financeiro e recursos humanos.

Há oportunidades considerando o modelo de trabalho remoto e também presencial.

Até o final do ano, a empresa contará com 500 novas vagas para atuação em todo Brasil. .

Os interessados devem se inscrever na página de carreiras da empresa.

Casai

A Casai, startup de hospedagem inteligente que chegou ao país em maio de 2021, conta com mais de 1400 unidades espalhadas por São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis e seus apartamentos de alto padrão com tecnologia smarthome estão localizados nos melhores bairros das principais metrópoles da América Latina.

Entre as vagas abertas, destacam-se posições de tecnologia, como a de desenvolvedor back-end. Confira todas as oportunidades abertas no link, basta selecionar o filtro para a cidade desejada.

Resale

Proptech fundada em 2015, a Resale é um outlet de imóveis que desenvolve soluções para gestão e venda de ativos que retornam ao mercado provenientes das instituições financeiras, grandes empresas ou Governos.

Por meio das suas plataformas, tanto essas instituições quanto o cliente final podem ter acesso à tecnologias de ponta que tornam o processo de compra e venda mais ágil, fácil e barato. No momento, a proptech está com uma vaga para Desenvolvedor Sênior e para se candidatar, basta acessar o link.

Trela

A Trela, startup brasileira que conecta produtores de alimentos a compradores por meio de compras em grupo, está com 14 vagas abertas nos setores de tecnologia, marketing, operações, produtos e vendas.

Dentre as vagas, a empresa está com urgência para o cargo de Software Engineer, para trabalhar em squads multidisciplinares de alta performance, diretamente com o CTO da empresa.

Com contratação em modelo integral, as vagas estão disponíveis nas cidades de São Paulo e Minas Gerais. Para se candidatar, basta acessar o site oficial de contratação da empresa.

Progic

Com 12 anos de experiência no fornecimento de soluções tecnológicas para TV Corporativa, a Progic, empresa referência em Comunicação Interna no mercado, está com vagas abertas para o cargo de Desenvolvedor Front-end. As oportunidades são para a cidade de Florianópolis. Para mais informações, acesse o link.

Hubla

A Hubla, startup que fornece infraestrutura para que criadores de conteúdo possam criar e gerenciar comunidades em grupos de aplicativos de mensagem, está com pelo menos, 8 vagas de trabalho disponíveis, na cidade de São Paulo. A marca procura por engenheiro, analista sênior, vendas e até estágio no setor de crescimento.

Os interessados em aplicar nos processos seletivos devem acessar o site de contratação da empresa.

Pontomais

A Pontomais, plataforma SaaS líder no mercado de controle de ponto online, está com seis vagas abertas de desenvolvedores. Atualmente, a empresa conta com mais de 16 mil empresas como clientes e segue em constante desenvolvimento.

Interessados podem se inscrever por meio desse link. Todas as oportunidades de vagas em tecnologia são no modelo de home office e a empresa oferece uma gama diferenciada de benefícios.

Truepay

A TruePay, fintech de meios de pagamentos B2B, segue seu plano de crescer rapidamente no Brasil. Por isso, investe em contratações com mais de 24 vagas abertas para as áreas de tecnologia, data, produto e designer. Há, ainda, vagas exclusivas para mulheres no time de tecnologia.

Os interessados podem se inscrever através do link.

