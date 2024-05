24 milhões de empregos até 2030: mercado trilionário cresce, mas com poucos talentos qualificados

Muitas vagas, poucos talentos. Esse é o cenário atual do mercado para quem deseja trabalhar com ESG e sustentabilidade. Enquanto as empresas demandam por talentos capazes de liderar suas iniciativas de transição para uma economia de baixo carbono, a oferta de profissionais qualificados para suprir essa procura é insuficiente. O saldo é uma conta que não fecha.

As estimativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT) confirmam que é um mercado aquecido. Segundo a instituição, o mundo deve criar, até 2030, 24 milhões de novos empregos verdes. São vagas para trabalhar em grandes empresas, órgãos públicos, instituições privadas e negócios de todos os tipos.

Mas há uma contrapartida. Para que esses milhões de empregos sejam criados, é preciso, além de mão de obra bem capacitada, um esforço coletivo para a correta implementação de ações que visem a construção de uma economia mais verde e o combate ao aquecimento global. E esse é o grande desafio.

Um desafio que vira oportunidade

Mas, para Marcus Nakagawa, fundador da Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável (Abraps), o que é um desafio para as empresas está se tornando uma oportunidade para os profissionais.

É uma lógica simples: se faltam talentos em um mercado que está em pleno crescimento, aqueles que aproveitarem o momento para se qualificar em ESG vão conseguir ocupar as melhores posições e se tornarão verdadeiras referências na transição para uma economia sustentável.

"Essa é uma área que deve ter grandes investimentos nos próximos anos. Existem muitas oportunidades, brechas e necessidades de serviços, tanto para as grandes empresas, quanto para o governo. É, realmente, um segmento que vem crescendo", explica o professor. "Mas falta mão de obra qualificada e que tenha implementado, efetivamente, atividades e ações em ESG”, pondera.

Mercado promete recompensar profissionais

O desafio é tanto que as empresas prometem recompensar os profissionais dispostos a fazer parte dessa transição para uma economia mais sustentável.

Devido à escassez de talentos qualificados em ESG, muitas empresas estão dispostas a oferecer salários competitivos para atrair e reter profissionais. De acordo com informações do Guia Salarial Robert Half 2024, as remunerações para cargos em ESG podem chegar a R$ 37,3 mil (em posições de liderança).

É sua chance de se tornar um especialista em ESG

Ciente da urgência de qualificar a força de trabalho atual para este novo cenário, a EXAME desenvolveu a masterclass Como se Qualificar para Trabalhar com ESG. Com o objetivo de preparar profissionais para liderar iniciativas em ESG (independente do setor de atuação), a aula acontece em 28 de maio, às 19h30, de forma online e gratuita.

A aula será apresentada por Renata Faber, diretora de ESG da EXAME. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, a executiva trabalha ativamente em parceria com empresas para ajudá-las a avançar na agenda ESG.

Além disso, não é necessário conhecimento prévio ou habilidades específicas em sustentabilidade. O único pré-requisito é possuir graduação completa em qualquer área de atuação. Para acompanhar, inscreva-se clicando aqui.

