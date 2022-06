Cortes no unicórnio: Ebanx demite 340 funcionários no Brasil

O unicórnio curitibano Ebanx, de meios de pagamento internacionais, anunciou nesta terça-feira que ao menos 340 funcionários, cerca de 20% da força de trabalho da startup no país, foram demitidos. Antes do corte, a empresa contava com cerca de 1.700 trabalhadores.

Em comunicado divulgado à imprensa, o Ebanx afirma que a decisão foi tomada ao considerar o "cenário atual do mercado de tecnologia como um todo", numa referência à baixa sofrida por big techs e startups no Brasil e mundo.

A empresa também diz que os funcionários impactados pela demissão em massa receberão, juntamente um "pacote diferenciado de benefícios", que inclui, além da rescisão, valores adicionais e extensão do plano de saúde, além do computador de trabalho.

O Ebanx agora se une a uma extensa lista de startups que enxergam nos reajustes do quadro de funcionários uma maneira de enxugar despesas diante do cenário que acompanha as empresas de tecnologia mundo afora.

Na última semana, foi a vez da mexicana Kavak, também unicórnio, anunciar a demissão de ao menos 150 funcionários no Brasil. Também neste mês, a colombiana Favo decidiu deixar o país após sucessivas tentativas de contornar margens insustentáveis e um cenário macroeconômico "de crescente dificuldade", conforme anunciou a empresa.