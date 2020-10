MOVER e empresas investidas abrem inscrições para Programa Trainee

O Programa Trainee da Mover e de suas empresas investidas está com as inscrições abertas até o dia 8 de novembro. Para concorrer a uma das 30 vagas, os candidatos devem ter se formado entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020 em cursos como engenharia, matemática, estatística, administração de empresas, arquitetura, ciências contábeis, direito, economia, marketing, comunicação, ciências sociais e psicologia.

O processo seletivo está sendo conduzido pela Across e oferece oportunidades para atuar nas empresas Camargo Corrêa Infra, Construções e Comércio Camargo Corrêa, Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário, HM Engenharia, InterCement, Mover e Vexia.

Conduzido de forma 100% online, as inscrições estão abertas a profissionais de todo o país. Inglês e espanhol são considerados diferenciais, assim como a disponibilidade de mudança de cidade ou estado.

“O Programa Trainee da Mover e de suas empresas investidas tem como objetivo desenvolver e formar jovens com potencial para assumir posições estratégicas, preparando-os para ter uma visão sistêmica e conhecimentos específicos do negócio em que atuarão na cadeia de geração de valor para infraestrutura, representada pelo portfólio da Mover”, diz Wilson Brumer, presidente do conselho de administração da Mover.

O processo será dividido em seis etapas: inscrições, provas online, teste de fit cultural, dinâmica de grupo, painel com gestores e entrevista final. Os escolhidos serão admitidos em janeiro do ano que vem.

Como funcionará o programa

Com duração de 18 meses, o Programa Trainee da Mover e de suas empresas investidas será dividido em três ciclos, durante os quais o jovem terá, segundo a empresa, a oportunidade de vivenciar experiências reais, desafiadoras e que envolvem desde a aptidão para novas ferramentas e metodologias até a ampliação de seu repertório técnico, emocional e de negócios. São eles:

Conhecer: etapa em que os jovens conhecerão as empresas, as atividades, os aspectos culturais e as ferramentas que serão fundamentais para a execução dos projetos ao longo da jornada.

Mobilizar: etapa em que os jovens vão analisar as operações com olhar crítico e analítico.

Inovar e Fazer: nesta etapa os jovens deverão contribuir com sugestões significativas para as respectivas empresas em que vão atuar.

Entre as empresas investidas com vagas para trainee estão a Camargo Corrêa Infra e a Construções e Comércio Camargo Corrêa, de engenharia e construção; a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário e a HM Engenharia, na área de incorporação; a InterCement, de cimento; a Vexia, de outsourcing; e a própria Mover.

“Buscamos jovens movidos por desafios, dinâmicos e que queiram encontrar, mais do que um emprego, um propósito”, afirma Annie Tartari, head de atração e seleção da Across, plataforma de recursos humanos responsável pelo processo. As inscrições podem ser feitas pelo link.