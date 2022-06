Universidades da Ivy League disponibilizam mais de 450 cursos gratuitos online; se inscreva

Por Gustavo Sumares, do Estudar Fora

Estudar em uma universidade da Ivy League pode ser mais simples do que você imagina. A plataforma Classcentral está disponibilizando quase 500 cursos online gratuitos de universidades da Ivy League (como Harvard, Princeton, Yale e Columbia) que podem ser realizados da sua casa.

O que o Classcentral faz na verdade é centralizar, em uma única página, todos os cursos que essas instituições disponibilizam de maneira online e gratuita em diversas plataformas. Alguns deles são ministrados por em sites comuns, como edX e Coursera. Outros usam sistemas mais específicos, como Kadenze e Canvas Network. Em todos os casos, no entanto, é possível realizar os cursos pela internet e sem custo.

Os cursos disponíveis englobam todas as áreas: há programas sobre “Negócios”, “Humanidades”, “Ciências Sociais” e “Saúde e Medicina”, entre muitos outros. Também é possível ordenar os cursos por ordem alfabética, avaliação dos usuários ou data de início. Os cursos são ministrados em inglês, espanhol, francês e chinês, embora alguns ofereçam também opção de legendas em português. Do total, 400 deles oferecem possibilidade de conseguir um certificado – entretanto para obter o certificado é necessário realizar o pagamento de uma taxa.

Como acessar os cursos online gratuitos

Como os cursos são oferecidos por plataformas diferentes, o acesso a cada uma delas é diferente também. De maneira geral, é necessário realizar um cadastro na plataforma (ou linkar sua conta do Google ou Facebook à plataforma) e depois se “matricular” no curso (o que envolve basicamente clicar num botão para começar a ter acesso ao conteúdo).

A maioria dos cursos são self-paced, o que significa que eles podem ser realizados a qualquer momento, no ritmo que o estudante preferir. Alguns deles, no entanto, têm datas específicas de início, e nesse caso o aluno precisa realizar sua “matrícula” antes dessa data para não perder nenhum conteúdo.

Ao clicar em qualquer um dos cursos, o usuário pode ver uma breve descrição do seu conteúdo e informações como sua duração. Essa “duração”, no caso dos cursos self-paced, é estimada com um número de horas que o aluno deve dedicar, por semana, ao curso, e com o número de semanas que o curso deve durar caso o aluno cumpra essas horas.

Cursos introdutórios e mais aprofundados

É importante notar que embora todos os cursos sejam gratuitos e online, cada um deles é voltado para estudantes com conhecimentos prévios diferentes. Em alguns casos, pode ser necessário já ter uma boa base em alguma área para poder aproveitar adequadamente o conteúdo do curso. No entanto, como é possível se matricular sem custo, vale a pena arriscar participar de um curso mesmo que seu conteúdo pareça estar fora da sua área de especialização.

Lista de cursos disponíveis

Sugestões de cursos

Antes de passar a lista de cursos disponíveis, falamos um pouquinho sobre alguns cursos que podem te interessar. No fim das sugestões, você pode encontrar uma lista com os nomes e links para os cursos, divididos entre as áreas de conhecimento. Como pode ser difícil escolher entre quase 500 cursos diferentes, fizemos abaixo uma seleção de cursos que podem ser interessantes para o maior número possível de leitores.

Science & Cooking: From Haute Cuisine to Soft Matter Science (part 1)

O título desse cursos (“Ciência e culinária: da alta cozinha à ciência de materiais suaves) já deve dizer tudo que você precisa saber sobre ele. O curso faz a ponte entre alguns princípios científicos e suas aplicações à gastronomia, falando sobre como determinadas moléculas influenciam o sabor dos alimentos e qual o papel do calor na culinária. A cada semana, o curso também sugere uma receita para aplicar os conhecimentos adquiridos. É uma boa maneira de enriquecer seu repertório na cozinha com conhecimentos de Harvard.

Modern & Contemporary American Poetry (“ModPo”)

Um dos cursos com melhor avaliação dentre os disponíveis no catálogo da Classcentral, o curso de Modern & Contemporary American Poetry da Universidade de Pennsylvania (conhecido como “ModPo” pelos alunos) não é só para os amantes da poesia. É também uma ótima maneira de ampliar seu vocabulário em inglês e seu entendimento textual nessa língua, por meio de obras consagradas da poesia do último século, desde Walt Whitman até os poetas beat, como Allen Ginsburg. E o curso inclui provas e trabalhos para garantir seu aprendizado.

The Engineering of Structures Around Us

Um curso da Dartmouth de engenharia para não-engenheiros (embora engenheiros também sejam benvindos). Chamado de “A Engenharia das Estruturas ao Redor de Nós”, ele usa objetos familiares (desde estruturas naturais e prédios até móveis e objetos) para explicar princípios básicos da engenharia, tais como: como cordas e cabos resistem a tensão, como colunas e arcos sustentam estruturas, e como paredes fazem casas parar em pé. Ideal para quem já se arriscou sem sucesso em áreas como marcenaria.

Global History of Capitalism

Para os amantes de História, esse curso de Princeton pode ser uma boa escolha. Ele explora a história do capitalismo acima de narrativas simplistas que exageram a prosperidade que ele proporciona ou distorcem seus lados mais obscuros. O curso aborda temas como a relação do capitalismo com globalização, por que alguns países se desenvolvem e outros não, e se há uma tensão inerente entre o capitalismo e temas como meio ambiente e democracia representativa.

Lista completa:

