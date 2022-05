Quer estudar na Itália? Bolsas oferecem auxílio de até R$ 31 mil

Mariane Roccelo, do Estudar Fora

A Universidade de Milão (Università degli Studi di Milano Statale) está com inscrições abertas para 155 bolsas de estudo para estudantes de mestrado no programa Milan Excellence. Os subsídios são integrais e parciais e podem incluir um subsídio de €6.000, cerca de R$ 31.532.

Podem se inscrever alunos de qualquer nacionalidade. Para a edição deste ano, serão disponibilizadas 100 bolsas de 100% e outras 55 que incluem, além dos valores das mensalidades, um subsídio de €6.000.

Leia também:

Como funcionam as bolsas da Universidade de Milão

Para se inscrever, os estudantes interessados devem realizar o processo seletivo tradicional para ingressar na Universidade e preencher o formulário padrão para estar automaticamente concorrendo às bolsas.

O critério de seleção dos bolsistas é com base no mérito acadêmico. Além do diploma de graduação, alunos internacionais devem apresentar comprovante de proficiência em inglês. A Universidade de Milão oferece uma série de programas de mestrado com aulas em inglês, incluindo:

Biologia Quantitativa;

Comunicação Pública e Corporativa (COM);

Avaliação de Segurança de Produtos Xenobióticos e Biotecnológicos;

Ciência e Economia de Dados (DSE);

Economia Ambiental e de Alimentos;

Mudança Ambiental e Sustentabilidade Global (ECGS);

Finanças e Economia (MEF);

Química Industrial;

Relações Internacionais (REL);

Direito e Desenvolvimento Sustentável;

Biotecnologia Farmacêutica;

Biotecnologia para Bioeconomia;

Bioinformática para genômica computacional;

Ômicas biomédica (BO);

Ciência da Computação;

Química;

Gestão de Recursos Humanos (MHR);

Gestão da Inovação e Empreendedorismo (MIE);

Biotecnologia Médica e Medicina Molecular;

Biologia Molecular da Célula;

Biotecnologia Molecular e Bioinformática;

Ciências Filosóficas;

Política, Filosofia e Relações Públicas (PPPA).

Mais informações no site da Universidade de Milão (disponível aqui)*. Interessados devem se inscrever até o dia 30 de maio de 2022.

Caso você esteja pensando em fazer uma pós-graduação internacional, o Estudar Fora disponibiliza um curso preparatório 100% gratuito com dicas e explicando o passo a passo para ingressar em uma universidade estrangeira. Mais sobre o programa como se inscrever neste link (disponível aqui).

* Durante a escrita deste texto, o site da universidade de Milão estava instável e muito difícil de acessar. Caso seja o caso, sugerimos acessar o link em outro momento.

"Concorra a bolsas de mestrado com auxílio de até R$ 31 mil na Universidade de Milão"

foi originalmente publicado pelo portal Estudar Fora da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.