A astronomia atrai pessoas apaixonadas por desvendar os mistérios do universo, com carreiras que vão desde pesquisa científica até aplicações práticas em tecnologia. As profissões nesse campo oferecem oportunidades para quem deseja trabalhar com ciência, inovação e educação, e também para aqueles que têm aptidão com matemática e cálculos.

A seguir, veja 10 profissões para quem gosta de astronomia, além de informações sobre áreas de especialização e salários de acordo com o Glassdoor e considerando a cidade de São Paulo como referência.

1. Astrônomo Pesquisador

O que faz: conduz estudos sobre estrelas, planetas, galáxias e fenômenos cósmicos. Trabalha em observatórios, universidades e centros de pesquisa. Para se graduar, é preciso um bacharelado em Física ou Astronomia, seguido de mestrado e doutorado em áreas específicas;

conduz estudos sobre estrelas, planetas, galáxias e fenômenos cósmicos. Trabalha em observatórios, universidades e centros de pesquisa. Para se graduar, é preciso um bacharelado em Física ou Astronomia, seguido de mestrado e doutorado em áreas específicas; Salário médio: R$ 8.000 a R$ 15.000 mensais, dependendo do nível de formação e experiência.

2. Astrofísico

O que faz: graduado em Física, com especialização em Astrofísica, esse profissional estuda as propriedades físicas do universo, como energia, gravidade e movimento de corpos celestes. Foca na aplicação de teorias da física ao espaço;

graduado em Física, com especialização em Astrofísica, esse profissional estuda as propriedades físicas do universo, como energia, gravidade e movimento de corpos celestes. Foca na aplicação de teorias da física ao espaço; Salário médio: R$ 9.000 a R$ 20.000

3. Engenheiro Aeroespacial

O que faz: desenvolve tecnologias para satélites, foguetes e equipamentos espaciais. Trabalha em indústrias aeroespaciais e agências espaciais, como a NASA. Para seguir essa profissão, é preciso cursar Engenharia Aeroespacial, Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica;

desenvolve tecnologias para satélites, foguetes e equipamentos espaciais. Trabalha em indústrias aeroespaciais e agências espaciais, como a NASA. Para seguir essa profissão, é preciso cursar Engenharia Aeroespacial, Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica; Salário médio: R$ 12.000 a R$ 25.000

4. Meteorologista Espacial

O que faz: estuda o clima espacial, como tempestades solares, e seus impactos na Terra e em satélites. É necessário ser bacharel em Meteorologia, Física ou Astronomia, com especialização em clima espacial.

estuda o clima espacial, como tempestades solares, e seus impactos na Terra e em satélites. É necessário ser bacharel em Meteorologia, Física ou Astronomia, com especialização em clima espacial. Salário médio: R$ 7.000 a R$ 10.000

5. Cosmólogo

O que faz: analisa a origem e a evolução do universo, investigando teorias como o Big Bang e a matéria escura. Profissionais que atuam nesta área são graduados em Física ou Astronomia, com mestrado e doutorado em Cosmologia;

analisa a origem e a evolução do universo, investigando teorias como o Big Bang e a matéria escura. Profissionais que atuam nesta área são graduados em Física ou Astronomia, com mestrado e doutorado em Cosmologia; Salário médio: R$ 8.000 a R$ 16.000

6. Técnico de Operações em Observatórios

O que faz: mantém e opera telescópios e outros equipamentos de observatórios astronômicos. Auxilia astrônomos na coleta de dados. Para atuar neste ramo, é necessário um curso técnico em Eletrônica ou Mecânica, ou formação superior em áreas correlatas;

mantém e opera telescópios e outros equipamentos de observatórios astronômicos. Auxilia astrônomos na coleta de dados. Para atuar neste ramo, é necessário um curso técnico em Eletrônica ou Mecânica, ou formação superior em áreas correlatas; Salário médio: R$ 2.000 a R$ 4.000

7. Cientista de Dados Astronômicos

O que faz: analisa grandes volumes de dados gerados por observatórios e satélites, aplicando ciência de dados à astronomia e gerando relatórios que podem ser aproveitados por outras áreas. O profissional é graduado em Ciência da Computação ou Física, com especialização em análise de dados;

analisa grandes volumes de dados gerados por observatórios e satélites, aplicando ciência de dados à astronomia e gerando relatórios que podem ser aproveitados por outras áreas. O profissional é graduado em Ciência da Computação ou Física, com especialização em análise de dados; Salário médio: R$ 10.000 a R$ 18.000

8. Professor de Astronomia

O que faz: ensina astronomia em escolas, universidades ou atua como divulgador científico em planetários e museus. Também pode escrever artigos científicos para revistas e periódicos da área. Para trabalhar no cargo é necessário Licenciatura em Física ou Astronomia, com pós-graduação para ensino superior;

ensina astronomia em escolas, universidades ou atua como divulgador científico em planetários e museus. Também pode escrever artigos científicos para revistas e periódicos da área. Para trabalhar no cargo é necessário Licenciatura em Física ou Astronomia, com pós-graduação para ensino superior; Salário médio: R$ 3.000 a R$ 8.000 em escolas e até R$ 12.000 em universidades.

9. Desenvolvedor de Simulações Espaciais

O que faz: cria modelos e simulações para estudar fenômenos espaciais ou prever trajetórias de corpos celestes. É formado em Ciência da Computação, Matemática ou Física, com foco em programação;

cria modelos e simulações para estudar fenômenos espaciais ou prever trajetórias de corpos celestes. É formado em Ciência da Computação, Matemática ou Física, com foco em programação; Salário médio: R$ 9.000 a R$ 14.000

10. Especialista em Direito Espacial

O que faz: trabalha com regulamentação de atividades espaciais, como lançamento de satélites e exploração de recursos no espaço. É preciso ser graduado em Direito, com especialização em Direito Espacial;

trabalha com regulamentação de atividades espaciais, como lançamento de satélites e exploração de recursos no espaço. É preciso ser graduado em Direito, com especialização em Direito Espacial; Salário médio: R$ 15.000 a R$ 25.000 (Glassdoor).

Quais são os 8 ramos da Astronomia?

Além de entender quais as profissões possíveis para quem gosta da área, é importante compreender quais os oito ramos da astronomia. Cada área tem um enfoque específico e contribui para o avanço do entendimento sobre os corpos celestes e os fenômenos cósmicos. Conheça-as:

Astrofísica: combina astronomia e física para estudar as propriedades físicas dos corpos celestes e os fenômenos associados a eles, como gravidade, radiação, calor e magnetismo;

combina astronomia e física para estudar as propriedades físicas dos corpos celestes e os fenômenos associados a eles, como gravidade, radiação, calor e magnetismo; Cosmologia: estuda a origem, evolução e estrutura do universo como um todo e aborda questões fundamentais, como a formação do Big Bang, a expansão do universo e a existência de matéria e energia escuras;

estuda a origem, evolução e estrutura do universo como um todo e aborda questões fundamentais, como a formação do Big Bang, a expansão do universo e a existência de matéria e energia escuras; Astronomia Observacional: é a prática de observar corpos celestes e fenômenos espaciais usando telescópios, satélites e outros equipamentos;

é a prática de observar corpos celestes e fenômenos espaciais usando telescópios, satélites e outros equipamentos; Astronomia Teórica: trabalha no desenvolvimento de modelos matemáticos e simulações computacionais para explicar fenômenos astronômicos;

trabalha no desenvolvimento de modelos matemáticos e simulações computacionais para explicar fenômenos astronômicos; Astrobiologia: explora a possibilidade de vida em outros planetas e estuda as condições que podem sustentar organismos vivos no universo;

explora a possibilidade de vida em outros planetas e estuda as condições que podem sustentar organismos vivos no universo; Geofísica Espacial: estuda as interações entre o espaço e o planeta Terra, incluindo fenômenos como tempestades solares e suas consequências para sistemas de comunicação e satélites;

estuda as interações entre o espaço e o planeta Terra, incluindo fenômenos como tempestades solares e suas consequências para sistemas de comunicação e satélites; Instrumentação Astronômica: desenvolve e aperfeiçoa os equipamentos usados na pesquisa astronômica, como telescópios, espectrógrafos e sondas espaciais.

Por que você deve saber disso?

Conhecer as profissões ligadas à astronomia é o primeiro passo para transformar sua paixão pelo universo em uma carreira sólida e promissora. Além disso, entender as áreas de especialização e as demandas do mercado ajuda a planejar sua formação e maximizar suas oportunidades.

Seja você um aspirante a cientista, educador ou profissional técnico, a astronomia oferece caminhos fascinantes que combinam ciência, tecnologia e inovação.