Metodologia: como o prêmio EXAME Gestão de Pessoas classifica as empresas vencedoras

A EXAME celebra nesta quinta-feira, 17, a primeira edição do Prêmio Gestão de Pessoas. O evento e o levantamento reconhecem as empresas brasileiras com práticas de excelência em recursos humanos.

Num mundo com trabalhadores com expectativas e ideais tão elevadas sobre o seu próprio sucesso, um bom clima no ambiente de trabalho é um bom caminho para o negócio conquistar suas metas, inclusive financeiras.

O reconhecimento foi feito em parceria com a consultoria global em processos de recursos humanos Mercer e conta com o patrocínio do BTG Advisors (do mesmo grupo de controle da EXAME) e da empresa de tecnologia para recursos humanos Sólides.

Qual foi a metodologia adotada no prêmio

Para participar do Prêmio EXAME Gestão de Pessoas, as empresas tiveram que passar por um processo que começou em abril, com a abertura das inscrições.

Cada empresa candidata precisou responder duas pesquisas. Uma delas foi respondida por um responsável pelo time de Recursos Humanos da organização e contou, principalmente, com 60 perguntas abertas respondidas de maneira discursiva. Essa pesquisa serviu para conhecer a estratégia da organização no tema "Experiência dos Funcionários".

A segunda pesquisa foi respondida pelos demais funcionários da organização. Aqui, foram 43 questões de múltipla escolha. Elas utilizaram a escala de Likert, um método tradicional de pesquisas de clima organizacional. Por meio dela, os entrevistados precisavam escolher entre cinco opções para cada pergunta, numa escala que ia de 'discordo totalmente' a 'concordo totalmente'. As perguntas avaliaram sobretudo duas coisas: o engajamento do funcionário às políticas de RH e a sensação de prosperidade do entrevistado com o seu trabalho.

As equipes de Mercer e EXAME cruzaram as informações das duas pesquisas. O objetivo foi entender o quanto as políticas de RH repercutem positivamente nas expectativas dos funcionários. "Ou seja, se o discurso da empresa está, de fato, alinhado à prática cotidiana no ambiente de trabalho", diz Daniela Junqueira Segre, líder de experiência e engajamento de funcionários para a América Latina dentro da Mercer e responsável pela metodologia.

Quem pôde participar

Foram elegíveis para fazer a inscrição e participar do estudo empresas com as seguintes denominações:

empresa isolada (Entidade jurídica na sua forma mais ampla, inclusive suas filiais),

grupos econômicos (Composto por diversas empresas, podendo ou não ser de um mesmo setor/ segmento).

Um grupo econômico pôde indicar a participação de até três empresas de seu grupo que representem isoladamente: uma divisão, atividade ou linha de negócio. Grupos econômicos com mais de três empresas tiveram de participar como Grupo Econômico.

Não foram elegíveis ao prêmio ONG, associação, filial, fundação e instituição de assistência social, veículo de comunicação, órgão público e instituições financeiras.

O que foi considerado

A metodologia considerou três pilares de uma companhia. O primeiro deles foi o clima no ambiente de trabalho. Nessa conta entram a qualidade das interações entre colegas e diretores, os benefícios oferecidos pelas empresas e por aí vai.

O segundo pilar procurou avaliar o impacto de eventos da empresa e da vida pessoal dos funcionários sobre o humor na organização. Aí foram avaliados os reflexos de um processo de fusão e aquisição ou o afastamento de uma funcionária por gravidez sobre a carreira de quem faz parte da organização. Aqui, as empresas capazes de desenvolver funcionários mesmo diante das intempéries do destino ganharam pontos.

Por fim, a própria expectativa dos funcionários com o futuro dentro da organização foi avaliada. O objetivo, aqui, foi entender quais empresas tinham políticas de desenvolvimento de pessoas, como cursos de capacitação ou programas para o desenvolvimento de lideranças, capazes de garantir a prosperidade sonhada pelos seus funcionários.

Categorias do prêmio

O prêmio está dividido em quatro categorias, de acordo com o número de funcionários das empresas de destaque. A primeira categoria considerava de 100 a 500 funcionários; a segunda de 501 a 1.500 funcionários, a terceira de 1.501 a 7.000 funcionários, e a quarta categoria considerou empresas que possuem mais de 7.000 funcionários.

As três empresas com as melhores notas em cada categoria viraram destaque no Prêmio.