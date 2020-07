Maria vai com as Devs: Serasa abre inscrições para curso online e gratuito

Quer ter uma carreira como desenvolvedora? O mercado está aquecido, e segue contratando, apesar da pandemia do novo coronavírus — ou por causa dela, já que a digitalização está em alta. A EXAME Academy tem um curso exclusivo de introdução ao Data Science e Python oferecido pela escola de programação Let’s Code.

Agora, a Serasa vai abrir uma nova edição do Maria vai com as Devs, um programa gratuito de formação na área de TI. As participantes participam de seis módulos com aulas aos sábados, tocando em temas como banco de dados, Git, Python e Docker. O objetivo é incentivar a presença de mulheres no mercado de tecnologia e oferecer qualidade técnica em sua formação.

Para participar, não é necessário ter formação anterior, mas a empresa aconselha ter algum conhecimento da lógica de programação ou o básico de alguma linguagem. É necessário ter mais de 18 anos e 4 horas disponíveis aos sábados.

Segundo Eduardo Brach, diretor de RH e Operações da Serasa, o programa ajuda a promover talentos e também aproxima a empresa de possíveis candidatas.

“A área de TI é uma das que mais cresce, principalmente em Blumenau que é um polo de inovação e valoriza projetos que fortalecem o setor. Por isso, esses programas são excelentes oportunidades para que os jovens tenham acesso à formação técnica de qualidade e experiência na prática, seja para construir uma carreira na nossa empresa ou no mercado de trabalho em geral”, diz o diretor.

A empresa tem outros programas para inserir jovens no mercado de TI, como seu apoio ao Entra 21, iniciativa que forma jovens de baixa renda na área de Blumenau, onde fica o escritório da Serasa, e cidades próximas.

E a empresa tem a previsão para uma nova turma de estagiários em São Paulo: em fevereiro de 2021 vão lançar o novo programa com foco em mobile.

Para o Maria vai com as Devs, as inscrições começam no sábado, dia 1 de agosto, e vão até dia 15 de agosto. É possível se candidatar pelo site do Gupy.