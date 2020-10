Para quem está procurando uma oportunidade de emprego, duas grandes empresas estão contratando agora: a Lojas Renner e a Qualicorp.

Na primeira, as vagas são focadas na acelerada transformação digital da empresa. São 80 posições abertas nas áreas de tecnologia da informação, negócios digitais e operação de lojas.

Mesmo com a sede em Porto Alegre, diversas oportunidades darão a possibilidade de fazer trabalho remoto. São cargos desde o nível de analista até a gerência. Algumas das vagas são para a instituição financeira da companhia, a Realize CFI.

Segundo a diretora de gente e desenvolvimento, Clarice Martins Costa, uma das competências mais desejadas pela empresa é o “fazer junto”. Eles procuram profissionais colaborativos, curiosos, criativos e com boa comunicação.

“Acreditamos que a inovação é feita por pessoas. Para possibilitar o avanço contínuo da nossa transformação digital, presente em todas as áreas do negócio, buscamos talentos capazes de utilizar a tecnologia para cumprir nosso propósito de encantar clientes”, diz.

Os contratados vão trabalhar com metodologias ágeis, como Scrum e Lean, então a experiência com eles será um diferencial.

Confira as vagas da Renner aqui e da Realize CFI aqui.

Já na Qualicorp, são 68 vagas para atuação em São Paulo para as áreas de atendimento, comercial, marketing, recursos humanos, planejamento, financeiro e customer experience.

São oportunidades em diferentes níveis de experiência e os salários variam de 1.260 a 10.600 reais.

Desde janeiro, a empresa contratou mais de 500 pessoas e tem a expectativa de abrir mais 160 novas vagas até o fim do ano.

Além disso, a empresa tem reforçado seu compromisso com a diversidade e todas as vagas vão considerar pessoas com deficiência. Dos 500 novos colaboradores, 52 eram pessoas com deficiência. O objetivo da empresa é que 10% das vagas no ano sejam preenchidas por esses profissionais.

Confira as vagas aqui.