Locaweb, will bank e mais empresas têm 270 vagas com home office

Além de seu programa de trainee com oportunidade de trabalho remoto, a Locaweb tem mais de 100 vagas com home office e abertas para candidatos de todo o Brasil.

Segundo Simony Morais, diretora corporativa de Gente & Gestão, o regime de home office torna possível dar oportunidade para profissionais de qualquer lugar do país. A Locaweb realizou uma pesquisa interna em que 87% dos respondentes disseram ter se adaptado totalmente ao trabalho remoto.

“Mesmo longe, nos esforçamos para desenvolver a nossa cultura organizacional e dar todo o suporte necessário para os colaboradores”, comenta a diretora.

A empresa só avalia um retorno ao escritório quando for considerado seguro. E, após a abertura de mercado em 2020, a empresa não quer atrasar sua expansão e está contratando agora, com o processo 100% online.

As oportunidades são para as áreas de tecnologia, marketing, finanças, segurança, atendimento e commerce. Confira as vagas no site.

Do lado das fintechs, o will bank tem 100 vagas, a maioria com trabalho remoto. Desde o começo da pandemia, a fintech contratou mais de 400 pessoas e fechou 2020 com 518 colaboradores. Agora, a meta é dobrar o crescimento em 2021 e investir R$ 60 milhões em pessoas e tecnologia.

As oportunidades são nas áreas de tecnologia da informação, recursos humanos, desenvolvimento de produtos, design, CRM, marketing, análise de dados, controladoria, experiência do consumidor, entre outras. Eles também estão recrutando estagiários para cinco vagas na área de Risco de Crédito.

Segundo a empresa, um diferencial das oportunidades é que alguns cargos não exigem diploma de ensino superior, como para as posições de desenvolvedor ou agilista. Confira todas as vagas aqui.

Também entrando na competição sem fronteiras por profissionais de tecnologia, a Webmotors tem 40 vagas para pessoas de todas as regiões do país.

As oportunidades são para Agilista, Analista de Negócios, Analista de Qualidade, Analista de UX, Cientista de Dados, Coordenador de TI, Desenvolvedor Back End, Desenvolvedor Front End, Engenheiro de Dados, Gerente de TI e Product Manager.

Dependendo da localização do contratado, o trabalho remoto poderá ser definitivo. Veja as vagas no site.

A Guiando, empresa especialista em automação inteligente de faturas, tem 20 vagas para desenvolvedores e programadores de todos os níveis, do estágio a sênior.

Embora a startup tenha escritórios em Juiz de Fora (MG), São Paulo (SP) e Curitiba (PR), todas as vagas são para trabalho 100% remoto. Os candidatos podem mandar currículo pelo e-mail: vagas@guiando.com.br.

A LogComex, com sede em Curitiba, planeja abrir cerca de 100 vagas até o final de 2021 e tem 13 processos seletivos abertos no momento. A seleção será completamente online e o modelo de trabalho é 100% em home office.

O foco das contratações fica nas áreas de engenharia, análise de dados e comercial. Confira o site.