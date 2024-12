Lifelong learning: o segredo para crescer profissionalmente pode estar fora da sua área de atuação

*Por Fernanda Estrella

Nos últimos anos, com toda a discussão global a respeito de temas no campo do futuro do trabalho, temos visto um avanço no mundo corporativo –no meu caso, na área de Marketing e Comunicação– no sentido de não apenas aceitar, mas de demandar profissionais com interesses, projetos, especializações, passagens por indústrias e tipos de negócio, que não necessariamente fazem parte do job description da posição que irão ocupar.

A especialidade técnica é, lógico, vital e imprescindível; mas, é tomada de fôlego a constatação do quão rica e legítima é a estrada de quem possui múltiplos focos e backgrounds.

Tenho dois livros publicados –um infantil e um de poesia – já estudei artes visuais ao mesmo tempo e que fiz um MBA Executivo, em ambos os casos, me questionei e fui questionada se o investimento de tempo e energia faziam sentido em assuntos que, aparentemente, não teriam espaço no meu currículo. Hoje, recomendo e sigo buscando esse desfoque proposital.

Na verdade, isso é mesmo essencial. Acredito que, nos dias de hoje, quando a Economia Digital nos impõe um cenário que exige velocidade, disrupção contínua e obsessão pela própria obsolescência, construir um repertório múltiplo, abrangente e até “desconexo” à primeira vista, é mesmo fundamental para estar presente - e relevante - no mercado hoje.

Se alimentar de muitas fontes é a base para o encontro de soluções eficientes em qualquer área de atuação. E isso faz diferença. É fácil identificar em pares, times e parceiros aqueles que têm a real habilidade de adaptabilidade, da conexão inovadora, da leitura de dados com profundidade, da capacidade de aproveitar os benefícios da inteligência artificial etc. São os que vivem abertos às pistas que surgem de todo lugar.

Parece meio óbvio, mas não é. Ainda esbarro com pessoas que questionam, minimizam essa necessidade, primordial, de exercitar o olhar.

Em 2021, quando publiquei o livro de poesia, vivi um processo bastante enriquecedor de interdependência pura de skills: planejamento, estudo de futuro, comunicação, inovação, autoridade, reputação e… realização. O resultado me fez sentir potente e, sem dúvidas, uma melhor profissional, líder, colega e gestora.

Não deixar de lado o que te move além da entrega profissional, te deixa mais perto de quem você é, e do que você precisa apresentar diariamente - e essa é a primeira dica para quem quer engrandecer sua capacidade de criar novas sinapses.

As 5 dicas para conquistar conhecimento para além da área de atuação

Tire o projeto “paralelo” do papel: Escreva o livro, coloque o podcast no ar, aceite encomendas das peças de cerâmica. Encarar o projeto pessoal como uma “entrega”, um “job”, vai trazer desafios e questões diferentes e complementares ao espectro corporativo. Realização 360o. garantida. Busque assuntos que à primeira vista pareçam não ter conexão direta com seu dia a dia corporativo: Invista em cursos livres de escrita criativa, roteiro, inteligência artificial, culinária. Escute podcasts sobre neurociência, filosofia e o mundo pop. Pratique esportes, faça aulas de história da arte. O que você considera um hobbie hoje, pode trazer insights poderosos para desafios diários. Socialize de olhos e ouvidos atentos: Seja em um show, na fila do teatro, na conversa dos novos amigos. Expanda o olhar para as pessoas com curiosidade e interesse genuínos. Esses são ótimos locais para observação de comportamentos e perfis. Um comentário sem contexto profissional pode ajudar a resolver o conflito do time, a identificar um movimento cultural que conecta com seu perfil de público, a descobrir o parceiro que vai fazer aquele projeto acelerar.} Meme é cultura: Uma das fontes mais inusitadas, interessantes e eficazes de sentir o pulso da cultura em tempo real é o meme. A pauta do momento, a oportunidade e as diferentes linguagens são fonte de estratégias perspicazes e pujantes. Leia o livro: “O Ato Criativo: uma forma de ser” do autor e produtor musical Rick Rubin. Ele investiga o processo criativo e como ele é parte central das nossas vidas. Ele diz: “A capacidade de olhar profundamente é a raiz da criatividade. Ver além do comum e mundano e chegar ao que, sem ela, poderia ser invisível”. Esse é meu mantra. Olhar com atenção, para todo lugar.

Ter o pensamento multi foco e inspiração plural, são mais do que soft skills. Hoje, nos meus times por exemplo, busco perfis que tenham essas características. A troca e o encontro de caminhos é muito mais rápida e assertiva. Quem tem habilidade de explorar temas e assuntos diversos, terá a maior capacidade de criar novos encaixes. Recomendo, tem dado certo.

*Fernanda Estrella é executiva de Marketing, atualmente Diretora de Negócios e Projetos Especiais na BE180 Mediatech OOH/DOOH.