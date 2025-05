Líderes que conversam com empatia engajam mais: o poder das conexões informais

Líderes que dominam a arte da conversa informal significativa podem estar mais bem preparados para liderar do que muitos imaginam.

De acordo com Zach Mercurio, pesquisador de liderança e ambiente de trabalho, são esses pequenos momentos de conexão genuína que realmente fazem os funcionários se sentirem valorizados.

“Ninguém ainda disse: ‘Quando fui promovido, quando recebi um aumento, quando fui eleito o funcionário do mês’... Todos falaram sobre pequenas interações nas quais alguém realmente os vê, os ouve, está presente para eles e os lembra de que são necessários”, afirma Mercurio.

As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A importância do vínculo humano no ambiente corporativo

Na era do trabalho híbrido e remoto, essa competência se torna ainda mais crítica.

"Usamos a tecnologia para gerenciar o trabalho remoto e híbrido, então muitas das nossas interações são mais transacionais do que nunca" explica Mercurio

A observação destaca um ponto central para quem está à frente de equipes: a liderança vai além de metas e entregas.

Trata-se de estabelecer uma cultura de confiança e cuidado mútuo.

Perguntas simples como “Como você está se saindo com tudo tão corrido esta semana?” ou “Parabéns pela formatura do seu filho, como comemoraram?” podem parecer triviais, mas têm um impacto profundo na forma como o colaborador se sente no time.

