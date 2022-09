Liderança Ambidestra: Como se tornar um gestor da nova economia

O que torna uma organização empresarial bem-sucedida?

É uma compreensão fenomenal do mercado? Uma estratégia visionária? Uma construção de produto com foco no cliente? Uma estratégia de transformação digital, tanto do ponto de vista tecnológico, quanto cultural?

Minha resposta para tudo isso é sim. Mas tem uma forma de empacotar tudo isso em apenas uma pergunta: Todas as empresas vencedoras são inovadoras? Sim.

E o tamanho não importa. Se você comparar as listas da Fortune 500 para 1955 e 2017, verá que há apenas 60 empresas em ambos. O que destaca a importância da inovação.

Esqueça métodos antigos de liderança e se torne um gestor da nova economia. Confira a imersão da Future Dojo em parceria com a Exame: Clique aqui para saber mais

Mas então como você, como líder, pode garantir a inovação que vai além de apenas a geração de novas ideias? Bom, primeiro você deve estimular o ambiente:

2 formas de Influenciar a inovação e ideias em nível organizacional:

1. Reconheça e recompense a inovação.

Promover inovação e ideias deve estar no scorecard de todo líder. Os funcionários devem ser incentivados a olhar para suas tarefas diárias através de uma lente inovadora, e devem ser reconhecidos e recompensados ​​por suas ideias.

2. Dedique tempo (de verdade) à inovação.

Em 1948, a 3M lançou seu programa de 15%. No qual 15% do tempo dos funcionários era dedicado à inovação. A Google gostou tanto que replicou essa abordagem. O resultado? Gmail e Google Earth nasceram.

Esqueça métodos antigos de liderança e se torne um gestor da nova economia. Confira a imersão da Future Dojo em parceria com a Exame: Clique aqui para saber mais

Influencie a inovação e as ideias a nível pessoal:

Agora, você deve mudar a maneira como você interage com os membros da organização.

1. Aumente o diálogo.

Diálogo é uma forma de pensar e refletir juntos. Não é algo que você faz para outra pessoa. É algo que você faz com as pessoas.

Os líderes às vezes podem se deixar levar por seu próprio status e se sentir no dever de desafiar ideias para manter tudo nos trilhos. Isso bloqueia a inovação. As ideias fluem quando as pessoas estão curiosas, questionando e se expressando abertamente.

2. Suspenda suposições e julgamentos.

Quando você julga algo pela primeira vez, você está julgando o que viu pelas próprias lentes.

Como líder, você precisa suspender o julgamento inicial. A observação crítica na concepção da ideia, acaba com o pensamento inovador.

3. Escute de forma ativa.

Mark Twain disse uma vez: "Se tivéssemos que falar mais do que ouvimos, teríamos duas línguas e um ouvido".

Uma das principais maneiras pelas quais os líderes podem inspirar as pessoas a produzir ideias é dedicar tempo para ouvi-las ativamente. Parece óbvio, mas dar espaço a alguém para desenvolver suas ideias cria um ambiente respeitoso, onde as pessoas se sentem à vontade para se expressar.

Como fazer isso? Não interrompa as pessoas. E mais importante, responda seus argumentos e mostre que respeita a ideia do outro.

Você acredita que implementando esses itens, sua empresa vai ter mais resultados? Que seu time vai gerar ideias e se sentir empolgado para colocá-las em prática?

Quer aprender a fazer isso tudo além de outras habilidades de um gestor de sucesso?

Então confira a imersão da Future Dojo em parceria com a Exame. E aprenda como você pode inspirar o seu time, para criar um negócio sólido com uma cultura forte de inovação.

Se tiver interesse, clique no link a seguir para acessar a página do evento: Clique aqui para saber mais