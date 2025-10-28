Latam Brasil abre processo seletivo para tripulantes. Veja requisitos

A LATAM Brasil anunciou a abertura de um novo processo seletivo para tripulantes de aeronaves da família Airbus A320 (modelos A319, A320 e A321). As inscrições estarão disponíveis a partir de 6 de novembro na página Trabalhe Conosco da Latam, consolidando o avanço da companhia em seu ciclo de crescimento no país.

As oportunidades contemplam comissários de bordo e copilotos, com início das atividades previsto para 2026. Candidatos às vagas de comissário poderão se inscrever até 11 de novembro, enquanto os interessados nas posições de copiloto terão até 16 de novembro para realizar a inscrição.

Um ciclo de expansão e desenvolvimento

Para Jefferson Cestari, diretor de Recursos Humanos da LATAM Brasil, o novo processo seletivo reflete o momento positivo da companhia e sua estratégia de crescimento sustentável:

“A LATAM colhe hoje os resultados de decisões acertadas que vêm sendo tomadas nos últimos anos. O novo processo seletivo reflete esse crescimento sustentável e a forte demanda de profissionais interessados em desenvolver suas carreiras em uma empresa dinâmica, que oferece amplas oportunidades de aprendizado, crescimento e atuação em um ambiente global e multicultural.”

Em 2025, a LATAM já contratou mais de 700 novos comissários e pilotos e registrou 1,4 mil movimentações internas, entre promoções e mudanças de área. Atualmente, a companhia opera a maior malha aérea da sua história no Brasil, com voos para 59 aeroportos nacionais e 23 destinos internacionais diretos — o que a consolida como a empresa que mais conecta o país com o mundo.

Requisitos e diferenciais para quem sonha em voar

Os candidatos a comissário de bordo devem ter ensino médio completo, curso profissionalizante de Comissário de Voo, passaporte brasileiro válido e certificado médico aeronáutico vigente. Experiência prévia em atendimento ao cliente ou vendas é indispensável, e a proficiência em inglês e/ou espanhol é considerada um diferencial.

Já para as vagas de copiloto, é exigida licença de piloto comercial, experiência mínima de 150 horas de voo, curso superior completo, habilitação IFRA e CCT de PLA, entre outros requisitos técnicos. Ter visto americano e habilitação em aeronaves como A320 ou E-JETS E2 também é considerado um diferencial competitivo.

Conectando carreiras e destinos

Com o novo ciclo de contratações, a LATAM reforça não apenas sua liderança no setor aéreo, mas também sua proposta de formar e desenvolver talentos dentro de um ambiente que combina crescimento profissional, diversidade cultural e propósito de conectar pessoas e impulsionar o desenvolvimento da América do Sul.