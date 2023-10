Kraft Heinz Brasil abre Programa de Estágio 2024 com bolsa-auxílio de R$ 1920

A Kraft Heinz, dona das marcas Heinz, Hemmer, Quero e BR Spices no Brasil, abre o processo seletivo para o seu novo Programa de Estágio que terá início em janeiro de 2024.

As vagas são distribuídas para atuação no escritório da empresa, localizado em São Paulo, e em suas fábricas, localizadas em Blumenau (SC) e Nerópolis (GO), para as áreas de operações, pessoas, finanças e compras, entre outras. Todos os cursos de bacharelado serão aceitos pela companhia.

Quais são os requisitos?

Universitários que se formam entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025;

O domínio da língua inglesa não será exigido;

Ter disponibilidade para trabalhar 6h em regime de trabalho híbrido;

Ser residente da cidade de São Paulo, Blumenau (SC) e Nerópolis (GO);

O processo seletivo contará com dinâmica de Escape Room, jogo imersivo em que os participantes precisarão atingir um objetivo em comum, além de teste de aderência ao perfil comportamental, teste de raciocínio lógico e entrevista online.

Quais são os benefícios?

Além da bolsa-auxílio de R$ 1920, os estagiários contarão com os seguintes benefícios:

Plano médico e odontológico,

Vale-refeição,

Vale-alimentação,

Seguro de vida,

Acesso à consultoria financeira gratuita sobre previdência privada.

Como se inscrever?

O Programa de Estágio está sendo realizada em parceria com a 99Jobs, com inscrições abertas até o dia 05/11/2023. Para participar, acesse a página de vagas da Kraft Heinz.