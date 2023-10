Trabalho no Canadá: feira em SP recruta brasileiros para 178 vagas em Québec. Veja como participar

Tem desejo de morar e trabalhar no Canadá? A feira de recrutamento Journées Québec Brésil, realizada pela agência Montréal International em parceria com o governo de Québec, chega em São Paulo com mais de 10 empresas de Québec que pretendem preencher 178 vagas nos segmentos de TI, saúde, engenharia, manufatura e aeroespacial.

A feira está em sua terceira edição presencial no Brasil, sendo que durante a pandemia o recrutamento foi realizado online.

“Existem alguns fatores diferentes que explicam essa iniciativa no Brasil. Primeiro, Quebéc abriga uma grande comunidade de mais de 15 mil brasileiros. Em segundo lugar, o Brasil abriga um grande conjunto de talentos em indústrias ativas na Grande Montreal. E, finalmente, o francês e o português são línguas latinas que têm mais em comum do que outras línguas,” afirma Christian Bernard, vice-presidente da Montréal International.

Como participar?

Os candidatos interessados ​​em participar deverão se inscrever online em Talentmontréal.com até o dia 29 de outubro.

Os empregadores irão selecionar os candidatos e os convidarão para entrevistas, que acontecerão nos dias 11 e 12 de novembro em São Paulo. Apenas os candidatos selecionados serão contatados e convidados para uma entrevista presencial. Não há taxas de entrada.

Qual é o perfil profissional mais solicitado?

Depois de alguns anos difíceis provocados pela pandemia global da COVID-19, a indústria aeroespacial da Grande Montréal está descolando novamente. Além disso, o setor de TI e jogos da cidade continua forte.

“A maioria dos empregadores participantes procura por profissionais de TI e engenharia para trabalhar em projetos novos nas áreas aeroespacial, tecnologia da informação e videojogos,” diz o vice-presidente.

Entre os requisitos para tentar uma dessas vagas, Bernard afirma que é a maioria dos empregadores exige de 3 a 5 anos de experiência profissional na área da oportunidade de trabalho. Isso pode variar de uma posição para outra. Além disso, inglês avançado e o nível intermediário ou avançado de francês pode ser exigido pelos empregadores.

Sobre o visto de trabalho

O visto de trabalho permite que o trabalhador leve consigo sua família e ainda forneça visto de trabalho para o cônjuge, afirma Bernard.

“Exceções podem ser aplicadas, mas é importante ressaltar que o empregador é o responsável pela aquisição do visto de trabalho para seu funcionário recém-contratado e, se for o caso, para sua família. A Montreal International também está muito ativa nessa frente para facilitar o processo para todos os envolvidos.”

Qual seria a média salarial?

O salário pode variar de acordo com a empresa e a função, mas Bernard adiantou dados do último ano:

“Não calculamos o salário médio para essas vagas. No entanto, em 2022, o salário médio dos mais de 600 talentos internacionais recrutados neste tipo de iniciativas ultrapassou os 76.000 dólares canadianos.”

Entre as mais de 10 empresas que participarão do processo seletivo presencial deste ano, estão:

Regroupement Santé Québec (assistência médica)

Altitude Aerospace Inc. (aeroespacial)

Groupe Meloche Inc. (aeroespacial)

Ubisoft Divertissement Inc. (indústria de games)

Avianor Inc. (aeroespacial)

FACC Solutions (aeroespacial)

CS Group Canada (TI)

Metro Richelieu Inc (varejo)

Por que trabalhar em Quebéc?

Québec abriga mais de 15 mil brasileiros e essa comunidade segue em ritmo de crescimento. Desde 2013, cerca de 2 mil autorizações de trabalho foram concedidas a cidadãos brasileiros na província. Além disso, a economia da Grande Montréal oferece condições extremamente favoráveis para os profissionais estrangeiros.

A região de Québec ostenta a maior taxa de novos empregos no Canadá, tendo gerado em torno de 200 mil vagas no primeiro trimestre de 2023. Isso representa um aumento de 55% em comparação com o período pré-pandemia. Dois terços desses cargos estão situados na Grande Montréal, a potência econômica de Québec. Esse fenômeno está notadamente associado ao crescimento econômico da metrópole.

“A metrópole é reconhecida como cidade universitária e polo de P&D, que enriquece constantemente o conhecimento e a criatividade. Nossos setores de ponta, como tecnologia da informação, inteligência artificial, aeroespacial e ciências biológicas, também são reconhecidos mundialmente. Resumindo, a Grande Montréal é um excelente lugar para agregar experiências valiosas à carreira,” diz Bernard.

