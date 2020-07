Klabin, Hotmart e mais 30 empresas contratam estagiários e trainees

A Siemens Healthineers tem vagas para estudantes em diversas regiões do Brasil e a Hotmart abriu seu primeiro programa de estágio. Confira mais empresas que abriram novos programas de estágio e trainee. Procura por uma vaga? As oportunidades disponíveis estão em ordem crescente de término do prazo.

Nexa Resources – estágio

Vagas em São Paulo para as áreas comercial, controladoria, tributária, entre outros.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site

Supergasbras – trainee

Os candidatos devem ter até quatro anos de formados em qualquer curso do ensino superior, inglês fluente e disponibilidade para se mudar para o Rio de Janeiro

Salário: não informado

Inscrições: até 12 de julho pelo site do Vagas.com

Furukawa Eletric – trainee

Vagas de trainee em Curitiba para alunos graduados entre 2018 e julho de 2020. Todos os cursos de graduação são aceitos e é necessário ter inglês fluente.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site da Cia de Talentos

JDE – estágio

São vagas em São Paulo e na Bahia para estudantes de diversos cursos, com formação prevista entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022. É necessário ter inglês intermediário e conhecimento de Pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: até 13 de julho pelo site do 99 jobs

Klabin – estágio

O programa não tem restrições de cursos, idiomas ou de idade. A empresa procura por candidatos matriculados em universidades brasileiras e com renda familiar de até 3 salários mínimos (obrigatório a comprovação) ou bolsistas.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

BASF – estágio

São vagas em diversas áreas e locais para estudantes de Administração, Agronomia, Economia e Engenharias com formatura prevista entre dezembro de 2021 e julho de 2022. Eles procuram estudantes com conhecimentos intermediários de pacote office e o inglês é desejável.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

B3 – estágio

Os estudantes de diversos cursos têm oportunidades nas áreas jurídica, inteligência de mercado, gerência de contas, auditoria interna de tecnologia e relacionamento com clientes.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia. De Talentos

Ensina Brasil – estágio e trainee

O programa de desenvolvimento de lideranças aceita candidatos com curso superior completo ou previsão de graduação até dezembro de 2020. Para quem já concluiu a graduação, eles aceitam formados há até 10 anos. É necessário ter disponibilidade para permanecer por dois anos no programa e mudar de estado.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da organização

GSK – trainee

Programa para profissionais com formação até julho de 2020 nos cursos de Farmácia, Engenharia, Administração de Empresas, Economia, Marketing, Comunicação e áreas correlatas; É necessário ter inglês avançado.

Salário: não informado

Inscrições: até 19 de julho pelo site

Hotmart – estágio

São 14 vagas para estudantes com previsão de formatura entre Dezembro de 2021 e Dezembro de 2022 nos cursos de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Administração, Ciências Econômicas, Design, Engenharia de Produção, Jornalismo, Letras, Psicologia, Publicidade, Relações Internacionais e Relações Públicas. O estágio será em home office agora, depois será no escritório em Belo Horizonte.

Salário: 1.500 reais e benefícios

Inscrições: até 19 de julho pelo site

Afya – trainee

São seis vagas para estudantes universitários e recém-formados que tenham colado grau entre julho de 2017 e julho de 2020. Serão aceitos diversos cursos. Os candidatos devem ter inglês avançado e disponibilidade para morar em Belo Horizonte (MG) ou São Paulo (SP).

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de julho pelo site

Enforce – trainee

Para as vagas, a empresa busca candidatos que concluiram a graduação entre 2016 e 2020, nos cursos de Administração, Economia, Direito, Agronomia, Engenharias, Tecnologia, Estatística e outros relacionados à Gestão Empresarial, além da disponibilidade para residir e trabalhar Campinas/SP.

Salário: 4 mil reais; e benefícios, como VA/VR de 640 reais

Inscrições: até 20 de julho pelo site

Delivery Center – trainee

As vagas são para a cidade de São Paulo, com foco nas áreas de logística, operações, comercial e finanças. O programa é destinado aos profissionais recém formados ou que estejam cursando o último ano da graduação e são desejáveis inglês avançado e experiências em estágios ou summer jobs

Salário: não informado

Inscrições: até 21 de julho pelo site do Bettha

CI&T – estágio

São 200 vagas distribuídas entre sua sede em Campinas (SP) e o escritório em Belo Horizonte (MG). A empresa procura por estudantes de cursos técnicos ligados à Tecnologia da Informação ou de graduação em Ciências ou Engenharia da Computação, Análise de Sistemas, Matemática, Estatística, Física ou similares, com a graduação prevista para depois de dezembro de 2021.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site

Siemens Healthineers – estágio

Vagas para estudantes com previsão de formatura entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022 nos cursos de Administração, Engenharias, Farmácia, Bioquímica, Bioprocessos e Biomedicina, Economia, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Sistemas de Informação, Computação e Tecnologia, Marketing e demais áreas de conhecimento relacionadas. É necessário ter inglês intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até 31 de julho pelo site do 99 jobs

BMW – estágio

A empresa tem 2 vagas de estágio para administração em São Paulo nas áreas de CRM e Controles Internos.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Amazon – estágio

A Amazon tem 10 vagas São Paulo para diferentes áreas.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Reckitt Benckiser – estágio

A Reckitt Benckiser, multinacional inglesa, tem 5 vagas de estágio para São Paulo (região do Shopping JK Iguatemi e também para Rod. Raposo Tavares Km 18) para diferentes cursos.

Salário: R$ 1750,00 e benefícios.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

Sanofi – estágio

A empresa tem 8 vagas para São Paulo para diferentes cursos e áreas.

Salário: compatível com mercado e benefícios.

Inscrições: até 31 de julho pelo site da Companhia de Estágios

KPMG – trainee

São vagas para profissionais com graduação em cursos de bacharelado entre junho de 2019 e dezembro de 2024, com nível intermediário de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: até 3 de agosto pelo site

Fortbras – trainee

A empresa procura por recém-formados, entre 2017 e 2020, com preferência para os cursos de Administração, Economia e Engenharias. É necessário ter disponibilidade para viagens e domínio do pacote Office, especialmente Excel.

Salário: não informado

Inscrições: até 24 de agosto pelo site do Vagas.com

Programa Universitário-Empresas – estágio

Programa do Santander reúne mil bolsas de estágio de 4 horas em empresas clientes em todo o Brasil.

Salário: mil reais

Inscrições: até 4 de outubro pelo site

Saint-Gobain – estágio

A empresa procura estudantes cursando ensino superior a partir do terceiro ano, com inglês intermediário e conhecimento intermediário do pacote office.

Salário: não informado

Inscrições: até 1 de março de 2022 pelo site do Across Jobs

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de Ciências Contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de Administração de Empresas, Ciências Atuariais, Economia, Relações Internacionais, Comércio Exterior, Direito, Engenharia (todas), Estatística, Física, Matemática, Psicologia, Marketing, Publicidade e Propaganda, Design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

Radix – estágio

Oportunidades para banco de talentos em diversas áreas e escritórios da empresa.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do Gupy

Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP) – estágio

Vagas para estudantes matriculados a partir do 2ª semestre do curso de graduação, com preferências pelos cursos de Administração, Economia, Matemática, Estatística, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Ciências da Computação, Análise de Sistemas, Segurança da Informação, Engenharia da Computação, Sistema da Informação e demais áreas relacionadas à tecnologia.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site do WallJobs

GOVBR – estágio

Vagas na empresa de soluções para gestão pública nas áreas de Análise de Negócio, Desenvolvimento de Software, Arquitetura UX, Ciência de Dados, Devops, Qualidade e Agilidade.

Salário: não informado

Inscrições: vagas recorrentes pelo site

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo (SP) podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

FAPES – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de Administração, Comunicação, Contabilidade, Direito, Economia e Sistemas de Informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades.As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga