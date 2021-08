O kit completo do trabalho em qualquer lugar

-

Arianne Cohen, jornalista da Bloomberg Businessweek dedicada aos assuntos ligados a carreiras e desenvolvimento pessoal enfrentou, como muitos profissionais mundo afora, os desafios do home office por causa da pandemia.

Agora, com o avanço da vacinação e a reabertura de muitos escritórios na modalidade de trabalho fixo, estão surgindo muitas dúvidas sobre como sobreviver num cotidiano marcado pelo trabalho em qualquer lugar.

Na reportagem a seguir, Arianne selecionou sete tópicos relevantes para ter em mente na hora de organizar uma jornada produtiva em casa, no escritório ou em outros espaços profissionais.

Além disso, a jornalista dá três dicas de experts para organizar o corre-corre de um ambiente para outro. Em conjunto, o material serve como um kit completo de sobrevivência corporativa dos tempos atuais. Mãos à obra!

Cuide primeiro do próprio corpo

“Minha regra é criar ambientes que sustentem o corpo em cinco ou seis posições diferentes ”, diz o especialista em design do corpo consciente, Galen Cranz, professor emérito da Universidade da Califórnia em Berkeley e diretor da Cranz Consultoria. Comece com duas posições corporais em cada escritório (quatro no total): Em casa, você não vai errar com a “posição poleiro”, que é sentar-se na beirada de um banquinho da altura de um bar com o peso sobre as pernas. Se sua configuração no escritório for uma mesa e cadeira típicas, adicione uma opção para ficar em pé.

Em casa, o som é importante

Crianças, animais de estimação, telefones e vizinhos tiram seu foco do trabalho. “Invista em fones de ouvido com cancelamento de ruído — que permitem que você trabalhe sem distrações”, diz Tal Shelef, cofundador do banco de dados de condomínios e residências canadenses CondoWizard, especializado em imóveis pequenos em regiões centrais de grandes metrópoles.

Atualmente, sua bolsa/pasta é mais importante do que seu escritório

Notebooks são o epicentro dos escritórios híbridos, e nada destrói um dia de trabalho como um cabo que se esqueceu. Sua bolsa deve incluir um kit que permita que você faça a transição e trabalhe em qualquer lugar com facilidade. Isso vai poupar sofrimento, diz a consultora organizacional, Carrie Collins, organizadora-executiva da H.O.W. Mulher Altamente Organizada, consultoria de gestão do tempo.

Considere incluir todos os cabos de conexão e hardlocks, um carregador com algumas portas, um cabo 3 em 1, fones de ouvido, um fone de ouvido individual e uma bateria multiporta grande o suficiente para recarregar totalmente seu laptop, telefone e tablet.

Livre-se dos cadernos

Blocos de notas e cadernos não são adequados para o escritório híbrido. “Simplifiquei meus cadernos e investi em um tablet digital incrível que funciona como um bloco de notas, mas salva minhas anotações e informações como um laptop e me permite fazer upload de desenhos”, diz Thomas Drew, cofundador da 1And1 Life, empresa americana dedicada às estratégias para encaixar a produtividade no trabalho a um estilo de vida mais saudável.

Duplicar ou não duplicar?

Alguns executivos recriam sua configuração de escritório em casa para eficiência e orientação psicológica. “Eu dupliquei meus espaços de trabalho para ficar mais fácil mudar para o 'modo de trabalho' onde quer que eu esteja”, disse Gabriel Dungan, CEO da ViscoSoft, fábrica de colchões com sede em Charlotte, na Carolina do Norte.

Outros estremecem com a ideia. “Crie um espaço que mostre o que há de melhor em você”, afirma Kunal Sawhney, CEO da Kalkine Media, empresa de notícias financeiras. “É normal e até gratificante criar um espaço próprio, algo que você não conseguirá ter em um escritório.”

Pergunte-se que ambiente propicia que você faça melhor o seu trabalho e bem-estar.

“Pense no que faria você se sentir motivado e energizado”, diz Navarre Trousselot, CEO do Navexa, rastreador de portfólio financeiro. “Esse canto é bem claro com muitas pinturas e peças coloridas? Ou um estilo industrial moderno que lembra os escritórios tradicionais? ” Adicione livros ou fotografias que o/a inspirem.

Tenha os melhores equipamentos audiovisuais em sua casa

Seu equipamento para reuniões precisa ser de primeira qualidade. Por quê? Em uma sala de conferências, um microfone defeituoso não adianta. Em casa, sugere falta de profissionalismo. Invista em ótima iluminação, câmeras e microfones de qualidade e um fundo de aparência nítida.

Em uma casa de família, considere retirar as mesas. “Investi em uma mesa dobrável simples, suporte para notebook e teclado Bluetooth”, diz Alison French, mãe de três filhos e CEO da eMerge, sistema de documentação endoscópica em tempo real.

Dicas Profissionais

Não organize tarefas ao acaso. Planeje fazer quase todas as tarefas em ambos os locais. Isso evitará uma quase catástrofe quando você inesperadamente não conseguir passar de um ambiente para o outro. Líquidos são importantes. Instale sua cafeteira, máquina de café expresso ou equipamento de chá favorito nas proximidades, junto com canecas para viagem. Instale sua estação de trabalho em casa ao lado de uma janela. As mesas do escritório geralmente ficam de frente para a porta, mas em casa, trabalhar perto de uma janela faz com que o espaço pareça maior e mais vivo, ao mesmo tempo que adiciona variedade visual, luz natural e alívio para o cansaço visual causado pela tela do computador.

