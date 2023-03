Itaú cria banco com vagas exclusivas para pessoas com deficiência

Para aumentar o número de pessoas com deficiência no quadro de funcionários, o Itaú Unibanco criou o projeto +Inclui +Oportunidades, uma página que reúne todas as vagas exclusivas ou focadas em PCDs abertas, programas de formação e parcerias do banco dedicados a esse público.

Atualmente, a instituição financeira está com oportunidades para pessoas com deficiência na seguintes áreas:

Banco de Varejo:

Agente de negócios – rede de agências

Estagiário comercial – rede de agências

Gerente de relacionamento – rede de agências

Gerente de relacionamento – Itaú Personnalité

Consultor de seguros

Analista de planejamento comercial júnior

Analista de produtos júnior

Analista de dados júnior

Banco de Atacado:

Trader Escritório de Investimento

Banco de talentos Agro

“Por meio do programa, os candidatos têm acesso a diversas vagas, para diferentes perfis, que forma que seja possível encontrar aquela que combine com suas experiências e acelerem o processo de contratação", diz Maria Julia Azambuja, superintendente de Atração e Seleção e Diversidade do Itaú Unibanco.

Recentemente, o Itaú também abriu inscrições para um programa de formação para exclusivo para pessoas com deficiência. Com foco em formar profissionais para o cargo de Agente Comercial, o banco custeia a taxa para realização da prova de certificação junto à Anbima, além de oferecer uma bolsa de estudos de 70% no curso de Gestão Financeira

Os interessados nas vagas da iniciativa +Inclui+Oportunidades e Impulsione podem conferir as oportunidades disponíveis e se candidatarem por meio do site do Itaú.



